Nova víctima a les platges catalanes: mor una dona ofegada a Cunit

Una dona de 77 anys ha mort ofegada aquest dijous matí a la platja de Cunit. Cap a les onze del matí, una banyista que aprofitava l’estona de sol ha trucat al telèfon Servei d’Emergències per alertar que havien hagut de treure de l’aigua una dona que s’estava ofegant. Un cop han aconseguit arrossegar-la fins a la costa l’han portat directament amb el servei de socorristes, que tot just en aquell moment començaven el seu servei. Tot i els esforços per reanimar-la, no han aconseguit salvar-li la vida.

Mentrestant, fins al lloc de la tragèdia s’hi han desplaçat tres unitats terrestres del SEM, diversos efectius de la Policia Local, dues dotacions del cos de Mossos d’Esquadra i diversos efectius de la Guàrdia Civil. Amb la mort d’aquest matí, ja són cinc les persones que han perdut la vida a les platges catalanes des que ha començat el període estival. Una temporada que comprèn des del quinze de juny fins al quinze de setembre. La xifra, però, creix si es comptabilitzen les morts en piscines, bé siguin municipals o comunitàries.

Ofegament en una piscina comunitària

De fet, fa menys de 24 hores un home de 54 anys va perdre la vida en ofegar-se en una piscina comunitària de Torrelles de Foix, a l’Alt Penedès. Segons assegura Protecció Civil, l’avís es va rebre pels volts de dos quarts de quatre de la tarda, per la qual cosa es van activar els equips del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) i dues ambulàncies. Un cop van arribar al lloc dels fets, l’home ja havia perdut la vida i no van poder reanimar-lo, només certificar-ne la mort. La mort d’ahir al migdia és la segona que s’ha produït en piscines, després que el passat 15 de juny un home perdés la vida en una piscina d’un club esportiu de Ponts, a la Noguera.