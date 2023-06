Un home llença la seva parella per la finestra a l’Hospitalet de Llobregat

El jutjat de violència contra la dona ha decretat presó provisional sense fiança per a l’home que va llençar la seva parella per la finestra el passat 20 de juny a l’Hospitalet de Llobregat. La dona no va morir en aquell moment, sinó que ha acabat perdent la vida uns dies després a causa de les lesions i ferides que li van ocasionar la caiguda. En aquest sentit, doncs, s’ha obert una causa contra el detingut per homicidi i ingressarà a presó a l’espera del judici que esclarirà els fets.

A banda, el magistrat també ha decidit suspendre la pàtria potestat sobre el fill que tenien en comú i la seva custòdia passarà a mans d’un familiar. El detingut, però, no podrà posar-se en contacte amb ell en cap moment per decret judicial. Segons explica l’ACN, no existien antecedents de violència masclista entre la parella. Davant la impossibilitat de localitzar l’home, els Mossos d’Esquadra van emetre una ordre de detenció contra ell. L’home, però, es va presentar aquest passat dimecres a la comissaria de l’Hospitalet per declarar per aquests fets. La mort violenta d’aquesta dona a l’Hospitalet no ha estat l’única situació de violència de gènere que s’ha viscut en aquest municipi català en els últims dies.

Comissaria Hospitalet de Llobregat

Ingressada per onze ganivetades

Aquest dilluns al vespre una dona va haver d’ingressar a l’Hospital de Bellvitge després de rebre fins a onze ganivetades presumptament de la seva parella davant dels seus fills menors. Segons va poder saber El Món de fonts de la investigació del cas dels Mossos d’Esquadra, l’arrestat, de 34 anys, tenia diverses denúncies de la víctima. Els fets es van registrar a les tres de la matinada de diumenge, quan els serveis d’emergència van rebre l’alerta de l’incident. La víctima es troba a la unitat de cures intensives de l’hospital a l’espera de l’evolució després de rebre fins a onze ganivetades a les cames i al tòrax. La policia està recollint les dades de les anteriors denúncies que la dona havia interposat i també s’espera aclarir si el protocol dels Mossos d’Esquadra en aquests casos es va complir correctament.