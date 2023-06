Un hombre tira su pareja por la ventana en l’Hospitalet de Llobregat

El juzgado de violencia contra la mujer ha decretado prisión provisional sin fianza para el hombre que lanzó su pareja por la ventana el pasado 20 de junio al Hospitalet de Llobregat. La mujer no murió en aquel momento, sino que ha acabado perdiendo la vida unos días después a causa de las lesiones y heridas que le ocasionaron la caída. En este sentido, pues, se ha abierto una causa contra el detenido por homicidio e ingresará en prisión a la espera del juicio que esclarecerá los hechos.

A banda, el magistrado también ha decidido suspender la patria potestad sobre el hijo que tenían en común y su custodia pasará en manos de un familiar. El detenido, pero, no podrá ponerse en contacto con él en ningún momento por decreto judicial. Según explica el ACN, no existían antecedentes de violencia machista entre la pareja. La muerte violenta de esta mujer a la Hospitalet no ha sido la única situación de violencia de género que se ha vivido en este municipio catalán en los últimos días.

Comisaría Hospitalet de Llobregat

Ingresada por once cuchilladas

Este lunes al atardecer una mujer tuvo que ingresar en el hospital de Bellvitge después de recibir hasta once cuchilladas presuntamente de su pareja ante sus hijos menores. Según pudo saber El Món de fuentes de la investigación del caso de los Mossos d’Esquadra, el arrestado, de 34 años, tenía varias denuncias de la víctima. Los hechos se registraron a las tres de la madrugada de domingo, cuando los servicios de emergencia recibieron la alerta del incidente. La víctima se encuentra a la unidad de cuidados intensivos del hospital a la espera de la evolución después de recibir hasta once cuchilladas en las piernas y al tórax. La policía está recogiendo los datos de las anteriores denuncias que la mujer había interpuesto y también se espera aclarar si el protocolo de los Mossos d’Esquadra en estos casos se cumplió correctamente.