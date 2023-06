L’Escola Pia es disculpa pels abusos a menors d’un antic escolapi al Senegal

L’Escola Pia ha demanat disculpes públiques pels abusos sexuals a menors que un antic escolapi va perpetrar durant 25 anys al Senegal. També ha lamentat no haver denunciat el cas, malgrat que al país africà molta gent sabia el que passava. M.S.C. va viure al Senegal entre el 1980 i el 2005, quan va ser obligat a tornar a Catalunya i el van apartar de qualsevol activitat amb menors, però va continuar tenint un paper actiu a l’orde religiós. L’escolapi va ser expulsat el 2019. Tot i que no dona xifres concretes, l’orde religiós ha admès que va abusar d’un “important nombre de menors”.

“Enganyava els menors i s’aprofitava de la seva condició de missioner i de l’ascendència i autoritat que tenia”, explica l’Escola Pia en un comunicat. No va ser fins que un grup de catalans amb vincles al Senegal van denunciar els abusos que els escolapis van decidir traslladar-lo a Catalunya. Segons relaten, el van apartar i el van posar sota tractament psiquiàtric. Dins de l’ordre va tenir un paper rellevant com a rector, secretari provincial i membre del Consell Presbiteral de l’Arquebisbat de Barcelona. Els denunciants també va alertar altres autoritats i entitats de l’estat, però no van obtenir resposta.

L’orde religiós reconeix que no va denunciar el cas

L’Escola Pia de Catalunya ha acceptat tota la responsabilitat de “tot allò que va fer malament en el passat”. També han lamentat que el 2005, quan els va arribar la denúncia, no van posar el cas en mans ni de la justícia ordinària ni de l’eclesiàstica. “Amb l’argument de protegir la institució no es van atendre les persones que van intentar denunciar els fets, no es va fer seguiment dels fets per acompanyar les víctimes, no es va demanar perdó”, diu l’ordre. Després de 13 anys sense saber res del cas, el 2018 una ciutadana francesa va denunciar els abusos.

Llavors l’ordre va decidir començar a moure’s. Va demanar explicacions al religiós, que va reconèixer els fets i va donar els noms d’algunes persones de les quals havia abusat. Els escolapis van intentar apropar-se a les víctimes i es va posar en contacte amb les autoritats senegaleses. També va informar les autoritats religioses de Roma per posar en marxa el procés canònic per expulsar l’escolapi. El febrer d’aquest any es va crear una comissió d’investigació al Senegal per recollir testimonis i fer públics els abusos. El fet que les víctimes fossin senegaleses va facilitar la impunitat del religiós.