Un veí de Besalú de 66 anys, Joel Font Terrades, ha estat trobat mort al seu domicili en circumstàncies estranyes, però que apunten a una mort accidental. Segons ha avançat El Punt Avui, l’home va morir mentre practicava un acte masoquista que li va provocar l’asfíxia. Va ser el seu fill, que viu fora, qui va denunciar la desaparició del pare, que no li agafava el telèfon des de feia dies. La policia municipal s’hi va acostar per comprovar si era a casa i el que es va trobar va ser una escena impactant. Ningú no li va obrir la porta quan va picar al domicili de la víctima, al carrer de la Blanqueria, i va ser llavors que juntament amb un veí van descobrir el cadàver al terrat de l’edifici. De seguida van avisar els Mossos d’Esquadra, que es van desplaçar al domicili juntament amb la comitiva judicial.

Nu, agenollat, i amb corretges al coll i als genitals

Segons fonts dels Mossos d’Esquadra consultades per El Punt Avui, feia uns cinc dies que l’home era mort quan el van trobar al terrat sense roba, agenollat, amb corretges al coll i als genitals i envoltat de joguines sexuals. De seguida els Mossos van comprovar que es tractava d’una mort accidental per asfíxia mentre l’home realitzava un acte sexual masoquista. El va desenvolupar tot sol i la seva mort es va produir per asfíxia mentre el realitzava. Com que estava sol i utilitzava aparells d’autoestimulació, ningú no el va poder ajudar i va acabar morint per la falta d’aire.

A banda de tot el que envoltava el cadàver, els Mossos van trobar al domicili alguns objectes i miralls que la víctima utilitzava per a les seves pràctiques sexuals masoquistes que li han costat la vida.