TVE deixa Junts fora d’un debat electoral perquè no té grup propi al Congrés

RTVE ha deixat Junts fora d’un debat televisiu per a les eleccions estatals del 23-J perquè no té grup parlamentari propi. La televisió pública espanyola ha explicat que aquest dijous s’ha celebrat una reunió amb representants del PSOE, Vox, Sumar, ERC, PNB i EH Bildu per avançar en els detalls del debat de portaveus, que se celebrarà el pròxim 13 de juliol. El PP encara no ha confirmat si hi participarà. RTVE ha anunciat que també emetrà un debat de candidats a la Moncloa en el qual de moment està confirmada la presència de Pedro Sánchez, Santiago Abascal i Yolanda Díaz. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tampoc ha confirmat la seva assistència.

Televisió espanyola es tornarà a reunir amb els candidats de les diferents formacions polítiques per concretar quins seran els punts sobre els quals girarà el debat, i demanen als populars, que de moment no han assegurat si en formaran part, que participin de la reunió prèvia del 3 de juliol i formin part del debat posterior. El debat amb totes les formacions que tenen grup parlamentari propi no és l’únic que han plantejat des de RTVE. En aquest sentit, els han ofert un debat a set, un debat a quatre amb els principals candidats i un cara a cara.

El president espanyol, Pedro Sánchez, arribant al Senat / Europa Press

Feijoo i Sánchez es veuran les cares

Aprofitant la campanya electoral, els candidats es veuran les cares diverses vegades. Fa un parell de dies Feijóo i Sánchez van acceptar un cara a cara que es farà a través d’Atresmedia que se celebrarà el 10 de juliol. Els populars han acceptat fer aquest debat a dos amb l’actual president del govern espanyol perquè “va ser el primer” a plantejar-los-hi una proposta d’aquestes característiques. Tot i que a hores d’ara no han avisat si formaran part del debat de televisió espanyola, els populars van explicar fa un parell de dies que estaven oberts a discutir conjuntament amb els altres partits.