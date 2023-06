Feijoo accepta un cara a cara amb Sánchez el 10 de juliol

Després d’uns dies de demandes i retrets públics, Feijoo ha acceptat un cara a cara amb l’actual president d’Espanya i secretari general dels socialistes, Pedro Sánchez. El candidat dels populars i el del PSOE es veuran les cares el dilluns 10 de juliol en el marc de la campanya electoral per les eleccions espanyoles a través d’Atresmedia. L’objectiu d’aquesta confrontació és debatre sobre les principals qüestions que plantegen els comicis del 23 de juliol i intentar arrossegar el màxim de votants possibles per aconseguir el control de la Moncloa durant els pròxims quatre anys. Uns temes, però, que encara han de pactar totes dues formacions. Segons expliquen els populars, accepten la proposta de Sánchez perquè va ser “el primer” que els va plantejar la possibilitat de fer-ho el passat 29 de maig.

Per la seva banda, el PSOE celebra que el PP hagi acceptat la seva proposta de veure’s les cares, però lamenten que els populars “estiguin rebutjant” altres enfrontaments mediàtics amb més formacions polítiques que es presenten el 23-J, segons asseguren fonts dels socialistes. Unes declaracions, però, que contraresten amb les declaracions dels populars, en les que expressen que “prenen nota” de la possibilitat de fer un debat conjunt en el qual participin PSOE, PP, Sumar, Vox, ERC, PNB i Bildu al mateix mitjà.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, d’esquenes replicant la intervenció del president del govern espanyol, Pedro Sánchez / ACN

De fet, la discussió envers els cara a cara es va complicar fa uns dies quan la candidata de Sumar i vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, va expressar que volia formar part d’aquestes converses televisades. Díaz, però, no demanava un cara a cara a dos com faran Sánchez i Feijoo, sinó que demanava que el cara a cara fos a tres bandes.

Un possible debat a set

En relació amb el possible debat a set bandes que assegura el PP que ha rebut la invitació, els socialistes acusen els populars de mentir en relació amb aquest punt i asseguren que el debat que se’ls ha plantejat és a quatre bandes, és a dir, que hi hauria tres formacions, tot i que no han especificat quines, que no formarien part d’aquest possible debat televisat.