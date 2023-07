Nova mort a les platges catalanes. Una dona de només 56 anys va morir ofegada aquest dissabte a la tarda a la platja de Llevant de Salou. Segons va informar Protecció Civil, van treure-la de l’aigua i el servei d’emergències mèdiques va intentar salvar-la sense èxit. Les maniobres de reanimació a la sorra no van donar fruit. S’hi havien desplaçat tres unitats del servei d’emergències mèdiques, la policia local, els Mossos d’Esquadra i Salvament Marítim. Això no obstant, qui s’ha fet càrrec de la investigació és la Guàrdia Civil. A la platja onejava la bandera groga i en el moment de l’ofegament hi havia socorrista vigilant la platja. Es tracta de la sisena mort per ofegament a les platges catalanes en el que va d’estiu. L’època d’estiu comprèn des del 15 de juny fins al 15 de setembre.

Imatge d’arxiu d’una ambulància del SEM / ACN

Un home de 54 anys mor en una piscina comunitària

Fa tan sols tres dies un altre home d’una edat similar, 54 anys, va morir ofegat en una piscina comunitària a Torrelles de Foix. El telèfon d’emergències 112 va rebre l’avís a les 15:23h. Hi havia un home surant a la piscina que semblava ofegat. S’hi van traslladar dues ambulàncies i un vehicle del sistema d’emergències mèdiques, que no van poder fer res més que certificar la seva mort. Protecció Civil ha demanat que s’extremin les precaucions a les platges catalanes, donat que en menys d’un mes ja hi ha sis víctimes mortals per ofegament. En aquest sentit, demanen que s’avisi al 112 i als socorristes de la platja o la piscina davant de qualsevol situació de risc o malestar dins l’aigua.