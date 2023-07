Apareix el cadàver d’un nen a la platja de Roda de Berà

L’Ajuntament de Roda de Berà (Tarragonès) ha informat que a la matinada d’aquest dimarts ha aparegut el cadàver d’un nen a la platja del poble. La Policia Local ha rebut un avís a primera hora del matí i han acordonat la zona abans d’alertar els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil. Poc abans del migdia el forense ha procedit a l’aixecament del cadàver després de rebre l’autorització judicial. De moment hi ha molt poca informació disponible i no se sap quines són les causes de la mort del menor.

“Us informem que aquesta matinada ha aparegut a la riba del mar, a la platja Costa Daurada, el cadàver d’un nen d’entre dos i tres anys d’edat. La zona està perimetrada i s’està a l’espera que el jutge faci l’aixecament del cadàver. Us demanem que eviteu anar-hi”, ha explicat el consistori. La Guàrdia Civil s’ha fet càrrec de la investigació.

Restes humanes en avançat estat de descomposició

La Guàrdia Civil ha informat que han rebut l’avís de la policia cap a les 8.30 del matí per la troballa de “restes humanes” a la vora del mar. La policia espanyola ha desplaçat diverses dotacions i agents de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Comandància de Tarragona, que ja han començat a fer les primeres tasques d’investigació. Les restes, que estaven en “avançat estat de descomposició” es correspondrien a un “nadó o un nen petit”. La Guàrdia Civil informa que el forense i la comissió judicial ja s’han desplaçat al lloc dels fets.

Segon cadàver que apareix a una platja tarragonina en pocs dies

El passat 29 de juny va aparèixer un altre cadàver a la platja El Miracle de Tarragona. Fonts policials van explicar que al cos li faltaven algunes extremitats, en concret dues cames i el braç esquerre, i que estava despullat. El cadàver també estava en un avançat estat de descomposició, per la qual cosa els investigadors sospiten que feia molt temps que estava a l’aigua. Les primeres informacions apunten que era una dona, però el mal estat del cos va impedir fer una identificació més precisa.