L’OTAN no fixa data per a l’entrada d’Ucraïna a l’aliança

Aquest dimarts al matí ha començat la cimera anual de l’OTAN a Vílnius, Lituania. Des de l’organització militar han volgut enviar un missatge d’esperança i suport a Ucraïna que algun dia arribaran a adherir-se a l’organització militar, tot i que és una demanda que s’ha perllongat en el temps i que no ha aconseguit una resposta favorable. Tots 31 líders de l’aliança s’han adreçat directament al president ucraïnès, Volodímir Zelenski, per deixar-li clar que si podrà adherir, però que el moment per fer-ho encara no ha arribat. Una esperança, però, que no és suficient per Zelenski, ja que està descontent amb l’esborrany de declaració que han posat sobre la taula. El que molesta al president d’Ucraïna, segons ha expressat a través d’una publicació a les xarxes socials, és que la declaració consensuada no estableix “un termini ni per la invitació ni per l’adhesió”.

Zelenski considera que el fet de no fixar una data per convidar-los oficialment, serveix com a pretext per a una futura negociació en la qual s’inclogui “la inclusió a l’OTAN” com a part d’unes converses de pau amb Rússia pel conflicte ofert que els colpeja. En aquest sentit, però, el president dels Estats Units, Joe Biden, sí que ha vist amb bons ulls el redactat proposat. Dues visions d’un plantejament en una cimera “extremadament important per a Ucraïna i per demostrar la unitat dels aliats”, segons assegura el secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg.

El secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg, en la roda de premsa posterior a la cimera extraordinària entre els líders de l’OTAN, el G7, i la UE | ACN (Marta Vidal)

Acostar posicions

Tot i que Zelenski continua lluny de poder entrar a l’OTAN, des de l’Aliança Atlàntica han volgut fer un pas més per acostar posicions entre els 31 estats membre i Ucraïna. És per aquest motiu que els aliats han creat un consell que porta per nom OTAN-Ucraïna amb l’objectiu d’acostar posicions, així com augmentar el suport militar. El primer pas d’aquest nou consell està previst per aquest dimecres que ve i es preveu que Zelenski viatgi per formar-ne part.