El Govern acusa Sánchez i Feijóo de parlar de Catalunya només per atacar-la

El Govern de la Generalitat ha criticat aquest dimarts que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, només parlin de Catalunya per atacar-la, després que en el debat cara a cara d’aquest dilluns a la nit no es fes cap proposta concreta més enllà de l’habitual “diàleg i convivència sempre dins la Constitució” que proposa Sánchez. La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha deixat clar durant la roda de premsa posterior al Consell Executiu d’aquest dimarts que “ahir es va veure la pitjor cara de la política”. “De Catalunya només en parlen per atacar-la”.

“Cap proposta per resoldre el conflicte entre Catalunya i Espanya, però tampoc cap proposta per revertir el dèficit d’inversions a Catalunya, ni millores concretes per reduir els greuges que patim els catalans”, ha remarcat. Plaja també ha lamentat el “menyspreu” per les víctimes de la violència masclista o expressions com parlar de la “mida de les banderes”.

Preocupació per la sequera

Pel que fa a altres qüestions, Patrícia Plaja ha insistit en la “situació preocupant” de sequera a Catalunya perquè les reserves d’aigua continuen sent escasses malgrat les pluges registrades durant els mesos de maig i juny. “Certament, hem pogut allunyar l’entrada en l’escenari d’emergència, almenys fins al mes de novembre”, ha afirmat, tot i que ha demanat a la ciutadania fer “tots els esforços necessaris per continuar estalviant tota l’aigua que es pugui perquè cada gota compte”.

Segons l’últim informe de l’ACA, d’aquest dimarts, els embassaments de les conques internes catalanes han tornat a reduir la seva capacitat i se situen al 30,09%, 0,08 punts menys respecte de dimarts de la setmana passada, quan estaven al 30,17% de la capacitat.

Aragonès i els seus consellers dirigint-se a la reunió del Consell Executiu d’aquest dimarts 11 de juliol del 2023. / Jordi Bedmar / Presidència

El 012 serà gratuït

D’altra banda, l’executiu ha aprovat que el telèfon d’informació ciutadana 012 passarà a ser gratuït en el termini màxim d’un any amo l’objectiu de “lluitar” contra la bretxa digital en l’accés als serveis públics i amb la intenció de “facilitar les relacions entre la ciutadania i l’administració”. Aquest nou model d’atenció ciutadana, que també elimina la cita prèvia obligatòria instaurada durant la pandèmia en alguns àmbits, es basa en els principis d'”igualtat, accessibilitat, atenció integrada i agilitat”. “Catalunya es convertirà en model de referència”, ha sentenciat.

El Govern ha detallat que cada vegueria disposarà d’una oficina d’atenció ciutadana integrada on, en un únic espai, es podrà fer qualsevol tràmit relatiu a l’administració de la Generalitat. De la mateixa manera, en aquests punts es donarà suport a les persones a l’hora d’accedir als serveis digitals per garantir-ne l’autonomia més enllà del seu nivell de competència digital. Així mateix, el model “enforteix” el canal telefònic i incorpora la vídeoatenció.

Més de dos milions per millorar l’accés a centres educatius

El Govern ha aprovat una despesa de 2,1 milions d’euros, provinents dels fons europeus Next Generation, per a projectes de millora de l’accessibilitat de 58 centres educatius del país repartits per tot el territori. Aquesta partida es destinarà a actuacions com la instal·lació d’ascensors, creació de rampes en accessos dels centres, adequació de cambres higièniques adaptades, supressió de barreres arquitectòniques o pavimentació de recorreguts adaptats a espais com el pati, entre altres actuacions.