Junts denuncia “l’obsessió malaltissa” de PSOE i PP contra Puigdemont

La candidata de Junts per Barcelona el 23-J, Míriam Nogueras, ha carregat contra “l’obsessió malaltissa” de PSOE i PP contra Carles Puigdemont i Catalunya. En un acte des de Lleida, Nogueras ha assegurat que el cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo no va ser de “gran interès” per al país, però sí que va servir per constatar la fixació que tenen els dos partits amb el president a l’exili. Feijóo va arribar a proposar a Sánchez un pacte d’estat per buscar fórmules per excloure Puigdemont de les llistes electorals per evitar que torni a ser escollit eurodiputat.

Nogueras ha fet una nova crida per la mobilització de cara al 23-J perquè “guanyi Catalunya i els dels 155 quedin en un racó”. La diputada de Junts ha reivindicat el seu partit com el “primer mur de contenció del feixisme espanyol”. La candidata ha insistit que tant li és “qui guanya els debats espanyols” perquè, al final, tant és qui governa a la Moncloa. “Els pactes del PP i el PSOE respecte a nosaltres hi són i hi seran sempre. Nosaltres som una qüestió d’estat i sempre s’han aliat quan ha calgut”. En les seves últimes intervencions, Nogueras ha promès no regalar els vots a Junts per investir un president espanyol.

Míriam Nogueras, Isidre Gavín i Mayte Rivero en un acte de campanya a Lleida / ACN

Crítiques a “l’espoli de Sixena”

Junts ha fet la roda de premsa davant del Museu de Lleida, d’on van sortir les obres de Sixena que la justícia espanyola va ordenar traslladar a l’Aragó després d’un llarg litigi. En un missatge gravat, l’exconseller de Cultura exiliat a Bèlgica, Lluís Puig, ha denunciat “l’espoli de les obres de Sixena”, que el 2017 van passar de mans públiques a “mans de la gestió privada, fosca, oculta i del passat”. Nogueras ha recordat que el “saqueig” es va fer sense que els “del 155 moguessin cap dit” i ha advertit que “cap legalitat espanyola protegirà mai la nostra llengua i cultura”. La diputada de Junts ha assenyalat directament el PSOE. “Tots aquests que es feien fotos amb Vox” a les manifestacions del 2017 “van ser còmplices d’aquest espoli”.