Nogueras assegura que PSOE i PP fa dècades que volen aturar Catalunya

La candidata de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha criticat aquest dissabte que PP i PSOE “fa dècades que treballen molt fort per a parar” Catalunya i ha assegurat que els catalans poden estar enfadats perquè no s’ha avançat cap a la independència. “El PSOE i Podemos fa quatre anys que prenen el pèl” a Catalunya, ha afegit en un míting a Vic al costat del secretari d’organització de Junts, Jordi Turull; la presidenta del Parlament, Anna Erra, i l’alcalde de Vic, Albert Castells.

A més, Nogueras ha retret al govern espanyol que el seu mandat ha consistit a “insultar al president Puigdemont i aplaudir a Podemos” i celebrar l’empresonament i les sentències contra el govern legítim dels catalans, ha dit. “Els socialistes ni frenen ni han frenat mai a la dreta espanyola”, ha afegit. A més, la candidata ha augurat que el resultat de les eleccions generals a Catalunya serà diferent del de tota Espanya.

Només l’independentisme aturarà el feixisme

En aquesta línia Nogueras també ha assegurat que “el PSOE no frena la dreta, sinó que hi pacta”. I per això, el pròxim 23 de juliol, Catalunya ha de ser “d’un color diferent” a la resta de l’Estat. “Els feixistes només els aturarem els independentistes”, ha assegurat la candidata. Alhora, Nogueras ha citat alguns exemples d’aquest fet com l’aplicació de l’article 155, la investidura de Mariano Rajoy el 2016 o la “promesa de portar el nostre president Puigdemont davant la injustícia feixista espanyola”.

Jordi Turull al primer acte de campanya de Junts per al 23-J

“Els feixistes només els aturarem els independentistes”, ha insistit la candidata de Junts. “No serà el color fosc del PSOE o el color fosc i terrible de la dreta espanyola; serà el color de la llibertat, del president Puigdemont”, ha sentenciat. En els mateixos termes s’ha expressat el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, que ha rebatut que “l’extrema dreta la vam aturar l’1 d’octubre els independentistes” i “qui pot parar el feixisme és l’independentisme”. En aquest context, Turull ha preguntat “on eren els socialistes” en aquell moment.

Turull també s’ha dirigit als qui es plantegen abstenir-se el 23-J assegurant que “Espanya té togues i porres” mentre que l’independentisme té “les urnes”. És per això que ha reclamat que els independentistes vagin a votar. Si bé ha entès el descontentament, ha replicat que “la roba bruta ens la rentem dins de casa” i que “davant dels adversaris hem d’anar a l’una”.