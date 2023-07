Guia per a moure’s per la teranyina de festivals de música de Catalunya

La temporada d’estiu és la més moguda en el sector musical de Catalunya. Quan arriba el bon temps, arrenca l’agenda de festivals: una enorme teranyina que es teixeix arreu del territori català i que ocupa pràcticament tots els dies de la setmana des de mitjans de juny fins a finals d’agost. Un cop superada la ressaca que ha deixat el festival Vida, de Vilanova i la Geltrú, o el multitudinari Canet Rock del cap de setmana passat, els grups de música encaren una nova forta tongada els pròxims dos mesos. Però, com es pot sobreviure a aquest enorme entramat i caminar per sobre la teranyina per gaudir del nombre més gran de festivals possible?

Per separar els fils de la teranyina i classificar els festivals de Catalunya cal fixar-se en la territorialitat. El gruix principal de les propostes d’esdeveniments que arribaran pròximament són a Barcelona. De fet, és tan gran la quantitat que en aquests moments a la capital catalana hi conviuen diversos festivals.

Barcelona, la capital dels festivals

Per començar, el festival Sala Barcelona – Música al Castell de Montjuïc fa una àmplia proposta artística durant tot l’estiu i ofereix concerts de diferents estils musicals cada dijous. Aquest és un model de festival de llarga durada que concentra un volum de persones més reduït diàriament, però que aplega milers de persones a l’hora de fer balanç. Aquest dissabte justament se celebra l’última jornada el festival Cruïlla, un format reduït de quatre dies que aplega grans noms del panorama musical internacional al parc del Fòrum de Barcelona. Aquest és un model més tradicional que concentra tota la seva oferta en pocs dies i la reparteix en diversos escenaris que funcionen simultàniament. Una bona manera d’atreure molt públic i oferir contingut que pugui agradar a persones amb gustos molt diferents.

L’embolic de Pedralbes

A la capital catalana també conviuen el festival Alma – Jardins de Pedralbes i el festival Nits de Barcelona. Es tracta d’una realitat que seria estranya si no es tingués en compte el context que els ha portat fins aquí. Comencem pel principi: La concessió sobre l’espai on es feia habitualment l’esdeveniment, els Jardins del Pedralbes, va canviar de mans a finals del mes de març i Concert Studio, empresa que organitzava anteriorment el certamen, es va veure forçat a canviar de lloc després de perdre l’adjudicació de licitació. Per tal de seguir celebrant el certamen musical, els organitzadors van decidir rebatejar el festival amb un nom nou i una nova ubicació, el Poble Espanyol.

Tot i que el festival dels Jardins de Pedralbes ha canviat de lloc i s’ha traslladat al Poble Espanyol, l’emblemàtica ubicació segueix acollint un festival de música que porta per nom Nits de Barcelona

Ara bé, tot i canviar de lloc, no volien perdre la marca que ja s’havia consolidat a la capital catalana i han mantingut el concepte ‘Jardins de Pedralbes’ dins el seu nou nom. Així doncs, després d’un periple burocràtic, naixia el festival Alma – Jardins de Pedralbes, que s’inaugura dimarts amb una actuació de Fito Páez amb totes les entrades venudes i s’està pendent d’una nova data. Dura fins al 27 de juliol.

Mentrestant, als jardins barcelonins ha nascut el festival Nits de Barcelona, fins al 26 de juliol, a càrrec de l’empresa Clipper’s Live. Aquesta nit, per exemple, hi actua Antonio Orozco. Un macroesdeveniment que omplirà de música durant tot un mes sencer els jardins de Pedralbes. Per tant, en resum, tot i haver canviat de noms i d’organitzadors, l’emblemàtica ubicació barcelonina continua plena de música.

Concert de Joan Dausà durant el Canet Rock / ACN

La costa, segona ubicació preferida dels festivals a Catalunya

L’altre epicentre de festivals a Catalunya és la costa. Durant l’estiu s’organitzen grans esdeveniments de prestigi que apleguen artistes internacionals. Es tracta dels festivals Cap Roig, a Calella de Palafrugell, Porta Ferrada, a Sant Feliu de Guíxols, o Tingladu, a Vilanova i la Geltrú. Mentre que els dos primers presenten cartelleres amb grans noms com Rod Stewart, Els Amics de les Arts o Joan Dausà, el Tingladu aposta per una oferta més local amb Stay Homas o Albert Pla com a caps de cartell. Tot i les diferències de target i proposta artística, els tres festivals coincideixen en tornar a apostar per una ubicació costanera com a seu dels seus esdeveniments.

Els festivals on s’acampa

Una altra de les modalitats que triomfen a Catalunya són els festivals musicals en els quals s’acampa. Alguns dels exemples que encaixen dins aquesta modalitat són l’Acampada Jove, que se celebrarà a Sant Sadurní d’Anoia del 13 al 15 de juliol, o el Festiuet, que omplirà la platja de Coma-ruga, al Vendrell, del 3 al 5 d’agost. Aquesta modalitat de festival té tendència a buscar ubicacions més allunyades dels centres urbanístics de Catalunya per tal d’apostar per un festival que centra l’atenció de tots els dies en les activitats de l’esdeveniment. Un gran exemple que representava aquest model de festival és el Bioritme, un macroesdeveniment de quatre dies que se celebrava històricament al pantà de Sau, però que després d’un canvi d’ubicació l’any passat, aquest any ja no ha presentat cartellera.

L’agenda de festivals, en un cop d’ull