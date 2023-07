Zuckerberg torna a Twitter una dècada després per mofar-se de Musk

La picabaralla entre els CEO de Meta i Twitter no s’atura. Aquest dissabte ha estat el torn de Mark Zuckerberg, fundador i CEO de Meta —la matriu de Facebook— que ha tornat a Twitter més de deu anys després per mofar-se d’Elon Musk, propietari i CEO de la xarxa social de l’ocell blau. Tot plegat ha explotat després del llançament de Threads, una nova xarxa social de Meta que s’assembla a Twitter i amb la qual li volen fer la competència. Aquest moviment de Zuckerberg aspira a robar la quantitat més gran d’usuaris possible a Twitter, que es troba en les seves hores baixes després de la mala gestió de Musk els últims mesos. De fet, l’últim moment de tensió entre els usuaris i Twitter ha estat la que els internautes de la plataforma només podran veure 600 tuits al dia.

Vist el context, i només 24 hores després de llançar Threads amb un bon acolliment dels usuaris, Mark Zuckerberg ha tornat a Twitter onze anys després per mofar-se Musk amb un mem després de saber que en només 24 hores la seva nova plataforma ja té més de 30 milions d’usuaris apuntats. En aquesta imatge penjada per Zuckerberg, es pot veure el mític mem on apareix un Spiderman assenyalant a un altre Spiderman igual que ell. Tot això amb l’objectiu de remarcar que ha creat una xarxa social pràcticament idèntica a Twitter i que ha guanyat milions i milions d’usuaris en tan només un dia.

Tot plegat arriba pocs dies després que Twitter amenacés a Meta amb una demanda per l’ús de secrets comercials. El cas és que Meta va aprofitar els acomiadaments massius de Musk per atreure talent amb experiència en el desenvolupament d’eines de microblogging. Davant d’aquesta situació, els advocats de Twitter i Musk asseguren que aquest procés de contractació tenia com a objectiu “una apropiació indeguda sistemàtica, deliberada i il·legal de secrets comercials i propietat intel·lectual”. Des de Twitter ho consideren com una estratègia de contractació regular entre competidors i ja ha obert una escletxa entre les dues principals xarxes socials d’occident.

Segons l’advocat de Musk, els enginyers contractats per Zuckerberg —“desenes”, assegura— tenen accés a “informació altament confidencial” sobre el funcionament de Twitter. Així, acusa Meta d’assignar aquest talent “deliberadament” al desenvolupament de Threads per fer servir aquests secrets comercials amb l’objectiu de crear una “imitació” de Twitter. D’aquesta manera, X Corp alerta Meta que “farà complir estrictament els seus drets de propietat intel·lectual”, i exigeix la matriu de Facebook que retiri de Threads “qualsevol secret comercial de Twitter o qualsevol altra informació confidencial”. “Twitter es reserva tots els drets, inclòs el dret a buscar mesures civils i cautelars sense més avis per evitar que Meta faci servir la seva propietat intel·lectual”, resa la carta.