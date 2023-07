El 40% dels conductors o vianants morts havia consumit alcohol o drogues

Quasi un 40% dels conductors o vianants morts durant el 2022 havia consumit alcohol, drogues o psicofàrmacs, segons dades de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya (IMLC) d’acord amb les anàlisis elaborades a 218 víctimes mortals per accident de trànsit tant en via interurbana com urbana. El 27,1% dels conductors o vianants morts havien ingerit alcohol, una xifra que es manté respecte a les dades registrades el 2021. Per contra, el percentatge de conductors morts que havia consumit drogues i psicofàrmacs (19,7%) ha baixat en comparació amb l’any anterior (quan van ser el 27,6%). En paral·lel, més meitat dels finats —un 54,5%— eren homes i viatjaven en turisme, segons ha detallat el Servei Català de Trànsit (SCT).

El 55,3% de les víctimes entre 30 i 39 anys, van donar positiu

De fet, si s’analitzen les dades toxicològiques per sexe, el 25% de les dones mortes havien consumit alguna substància, mentre que en el cas dels homes la xifra s’eleva al 41,3%. Pel que fa a l’edat, d’entre els consumidors morts en accidents de trànsit, destaquen els de mitjana edat, concretament aquells entre els 30 i 49 anys. Ara bé, dins d’aquest gran grup, la franja entre 30 i 39 anys és la que té un percentatge més elevat de morts positius per alguna substància, amb un 55,3% de les víctimes. Per darrere trobem a la franja entre 40 i 49 anys, en la qual el 45,9% dels conductors o vianants morts havia consumit. D’entre els més joves, els menors de vint anys, el 20% dels morts havien consumit.

D’aquesta franja convé destacar, però, que el 100% de les dones que van morir per accident havia pres alcohol, drogues o psicofàrmacs. Entre 20 i 29 anys, els morts que havien consumit van ser un 37,8%, una xifra similar als que tenien entre 50 i 59 anys (37,5%), els d’entre 60 i 69 (34,6%) i els majors de 80 (33,3%). En canvi, en la franja entre 70 i 79 anys, el percentatge de positius baixa fins al 18,8%.

El 50% dels conductors de turisme morts havien consumit alguna substància

Finalment, i pel que fa al tipus de vehicle, el 50% dels conductors de turisme havien consumit algun tipus de substància. En motoristes el percentatge de positius baixa fins al 35,8% i en ciclistes és del 10%. En el cas dels vianants morts, un 29,3% havien pres alcohol, drogues o psicofàrmacs.