Cau el govern dels Països Baixos per discrepàncies en política migratòria

Finalment, el govern dels Països Baixos ha caigut. La pedra angular de la dimissió del gabinet han estat els desacords en matèria de política migratòria. Després de dies de reunions el govern ha acabat saltant pels aires aquest divendres a la nit, per la qual cosa el país està abocat a unes eleccions anticipades a curt termini. L’encarregat d’anunciar-ho va ser el primer ministre, Mark Rutte, que en una roda de premsa va presentar la seva dimissió i la de tot el seu gabinet, presentada ja davant el rei, després de constatar que no hi ha consens possible sobre el qual, al seu judici, representa un gran problema social. Les diferències són “insalvables”, va reconèixer davant els mitjans.

El Partit Popular per la Llibertat i la Democràcia (VVD) de Rutte havia posat sobre la taula una proposta per a limitar l’arribada de migrants als Països Baixos. Concretament, el partit de dretes de Rutte volia imposar una mesura que permetria limitar la reunificació familiar per a evitar situacions de col·lapse com les de 2022, quan grups de migrants van dormir al ras a Ter Apel.

Davant d’això, els seus socis de govern, Demòcrates 66 i Unió Cristiana, es van mostrar completament en contra i ja havien expressat la seva oposició públicament a la norma. Tot i això, encara que el primer ministre va matissar que la ruptura no es deu tant a la sortida d’un partit en concret com a l’enteniment comú, perquè no hi havia via possible per a mantenir l’actual coalició.

“No era cap secret que els quatre partits teníem diferents posicions sobre aquest tema”, va assegurar Rutte, que també va defensar; no obstant això, que totes les parts han fet el possible per a tractar de salvar l’aliança. En aquest sentit, va negar que la seva formació hagi elevat en els últims dies les seves exigències sobre la qüestió de la reunificació.

Rutte porta sent primer ministre de Països Baixos des de l’any 2010 i liderava el seu quart gabinet, que va prendre possessió el gener de 2022 després de deu mesos d’àrdues negociacions postelectorals. L’actual govern seguirà de manera interina i el primer ministre va avançar que té energies suficients per a seguir com a líder del VVD, encara que va afegir que ara haurà de consultar amb la direcció del partit el camí a seguir. En pròxims dies es definiran els pròxims passos en Països Baixos, encara que els terminis legals auguren que els comicis tindran lloc en principi el mes de novembre.