Junts i la CUP, les excepcions dels lemes de campanya a Catalunya

La campanya electoral per a les pròximes eleccions espanyoles ja està en marxa. Una de les maniobres més importants que tenen els partits de cara convèncer als ciutadans perquè els confiïn el futur del país són els seus lemes de campanya. Aquests acostumen a ser unes frases curtes i amb força que resumeixen la idea de les formacions per als pròxims quatre anys. En aquesta ocasió la majoria de les formacions han optat per frases que plantegen el 23-J com un plebiscit entre dos blocs o una reedició del govern d’esquerres o un pacte PP-Vox que tornaria a portar l’estat en un govern de dretes, però en aquest cop amb l’extrema dreta de crossa. Ara bé, tot i aquesta disjuntiva presentada pels partits, n’hi ha dos que han decidit desmarcar-se d’aquesta opció i han optat per cridar els catalans a plantar-se davant l’estat espanyol, com són Junts i la CUP.

Per una banda, la candidatura de Junts, que estarà encapçalada per Míriam Nogueras, ha escollit ‘Ja n’hi ha prou’ com a lema de campanya. Un lema que anirà acompanyat per l’eslògan ‘Tens l’oportunitat de canviar-ho tot’, presentant-se a aquests comicis com el partit “hereu” i “fidel” a Junts pel Sí i es compromet a no “regalar” els vots a ningú. A més, la formació ha habilitat una pàgina web on els votants podran plantejar preguntes tant sobre el programa com sobre la cap de llista i l’encarregada de respondre-les serà una intel·ligència artificial. De fet, la IA també tindrà un altre paper destacat durant la campanya, ja que Junts ensenyarà una sèrie de vídeos on el protagonista serà un Pedro Sánchez generat per intel·ligència artificial.

Per l’altra banda, la CUP es presenta a les eleccions amb el lema ‘Plantem cara’ i amb cartells crítics amb institucions espanyoles que “oprimeixen drets” com ara la corona espanyola, l’Església i l’Ibex-35. A més, les lletres ‘Plantem cara’ se superposen a figures emblemàtiques que representen el règim del 78 com el rei Felip VI, el cardenal Rouco Varela, l’edifici de l’antiga seu de Bankia, ara de CaixaBank, i la imatge d’un torero.

“Defensa de Catalunya”

El tercer gran partit independentista, ERC, ha apostat per ‘Defensa Catalunya’ davant la possible arribada i auge de la dreta i l’extrema dreta. La candidatura liderada per Gabriel Rufián creu que Catalunya està en perill davant l’auge de la dreta i l’extrema dreta i apel·la la gent a anar a votar per defensar-la. En els diferents cartells dels republicans també hi podem llegir paraules clau com “democràcia, llibertat, feminisme, llengua i independència” col·locades en perspectiva com si fossin una urna amb l’objectiu de simbolitzar la importància de l’acte de votar. Així mateix, les imatges dels candidats al Congrés i al Senat volen simbolitzar una papereta entrant a l’urna.

El president del Govern, Pere Aragonès, i el cap de llista d’ERC el 23-J, Gabriel Rufián, a Palamós / ACN

“A favor teu”

Des dels partits no independentistes, tots plantegen la disjuntiva esquerra-dreta. És l’exemple dels comuns, que en aquesta ocasió es presenten sota el paraigua de Sumar i amb el lema “A favor teu”. Es tracta d’un cartell on apareix Aina Vidal, la nova cap de llista en substitució de Jaume Asens, i no pas la líder de Sumar, Yolanda Díaz. “Anem a favor de l’habitatge digne, la transició ecològica, les dones, el col·lectiu LGTBIQ+, els joves i els pensionistes”, ha explicat la cap de llista sobre l’eslògan de la campanya. Els comuns han apostat per un missatge en positiu davant el “tiquet electoral de PP i VOX” que “no tenen més proposta que la terra cremada”.

A la candidatura estatal, Sumar encapçalada per Yolanda Díaz ha escollit ‘És per tu’ com a lema de campanya. La formació vol centrar així el debat en els problemes quotidians de la ciutadania, segons va explicar el seu portaveu, Ernest Urtasun, i reivindicar les accions de Díaz com a vicepresidenta. “Volem interpel·lar el votant sobre els seus problemes”, va defensar en la presentació del lema de campanya. Pel que fa als cartells, Sumar en té tres. En el primer cartell apareix Díaz amb el lema de la campanya i el nom de la candidata, mentre el segon només inclou el lema i, en el tercer, apareix la candidata abraçant altres persones.

“Endavant. Catalunya avança”

El soci de govern de Sumar, els socialistes, han optat per “Endavant. Catalunya avança”. I és que el PSC, i el seu germà gran PSOE, plantegen els comicis com un plebiscit entre dos models de país: “si s’avança o es retrocedeix. Si anem cap endavant o tornem a la negror del passat”, descriu la candidata per Barcelona, Meritxell Batet. El PSC té dos cartells diferents. Un és protagonitzat per una fotografia de Batet, que repeteix com a cap de llista; i un altre on apareix la fotografia del líder del PSOE, Pedro Sánchez.

El PSOE, per la seva part, ha obert aquesta campanya amb el lema “La millor Espanya”, un concepte amb el qual els socialistes volen contraposar el seu projecte de país “clar, transformador i solidari”, al “retrocés” i la “derogació” de drets per part de la dreta. Sánchez ho va desgranar en un discurs en obert davant el Comitè Federal del partit el passat 10 de juny: “La millor Espanya és la que estem construint i comparteix una immensa majoria de la societat espanyola”, perquè “som la locomotora que fa possible la millor versió d’Espanya”.

La vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, a l’acte de llançament de Sumar | ACN

“Ara toca”

Des del PDeCAT-Espai CiU, que enguany encapçala Roger Montañola, han decidit fer-se seva una frase cèlebre de l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol per construir el lema ‘Ara toca’. Segons Montañola, l’eslògan representa “tots els catalans orfes” del 23-J i reivindica que “cal passar pàgina” i “obrir una nova etapa des del catalanisme”. De fet, les referències al pujolisme són constants en la campanya d’Espai CiU, que en aquests comicis defensa dues màximes de l’antiga convergència com són el “peix el cove” i “la puta i la Ramoneta”.

“És el moment”

Per part de la dreta, el PP porta el lema de ‘És el moment’. Els populars sostenen així que aquest 23-J ha arribat “el moment de Feijóo” i “el moment d’Espanya” amb uns comicis que veuen com l’oportunitat de “derogar el sanchisme” i impulsar el “canvi tranquil” que consideren que necessita l’Estat. Els populars no tenen cartell ni lema específic per a Catalunya.

“Vota el que importa”

L’extrem dreta ha escollit com a lema ‘Vota el que importa’. A més, Vox usa aquesta frase per encapçalar els diferents actes que ha fet les darreres setmanes arreu de la geografia estatal. ‘Decideix el que importa’ també va presidir la lona que Vox va instal·lar al centre de Madrid on es veia una mà llançant a la paperera l’estelada, el logotip feminista o la bandera LGTBI, entre d’altres, i que la Junta Electoral va obligar a retirar perquè la considerava propaganda electoral.