Botran crida a tornar a “l’esquema de l’1-O” per aquest 23-J

La CUP ha encarat el primer dia de campanya electoral apel·lant a tornar a “l’esquema de l’1-O” per afrontar les eleccions d’aquest 23 de juliol després del que consideren com “quatre anys perduts” per l’independentisme. El cap de llista al Congrés dels cupaires, Albert Botran, afirma que és molt necessari reorientar l’estratègia actual basada en la taula de diàleg perquè creu que és un enfocament “de desorientació i desmobilització i ni tan sols se la creu la part espanyola”. Així ho ha assegurat després que el candidat socialista, Pedro Sánchez, no hagi inclòs aquesta taula de diàleg dins un dels punts del seu programa electoral.

Botran també ha repartit retrets cap als republicans per la posició que han adoptat amb certes polítiques, com ara el Quart Cinturó, acordat definitivament avui, o l’ampliació de l’aeroport: “El PSOE està fent passar per l’adreçador ERC”, etziba. De fet, en aquest sentit, el número 1 de la CUP per Barcelona ha assegurat que la destitució del conseller de Territori Juli Fernández va ser “motivada” per les peticions dels socialistes, que no volien un conseller “obertament en contra” de la B-40. Per això, ha reclamat a l’independentisme que aposti per un model alternatiu al “negacionisme climàtic” dels socialistes.

El cap de llista de la CUP a Barcelona, Albert Botran, en un acte conduït pel periodista Jaume Barrull a la plaça de la Paeria / ACN

Defensar l’autodeterminació

Veient en rumb que han agafat els partits espanyols respecte al dret a l’autodeterminació de Catalunya, ja que Yolanda Díaz nega posar sobre la taula un referèndum com a solució al conflicte polític, i Feijóo i Sánchez reneguen de la taula de diàleg, el líder cupaire ha reclamat a tots els partits independentistes que reorientin el país per tornar a fer un referèndum i, per tant, que no investeixin cap candidat que “no reconegui el dret a decidir”. Així doncs, insten als republicans a no posar un “preu” al seu vot per investir Sánchez, com van plantejar fa pocs dies. “L’alternativa ha de ser en clau d’alliberament dels pobles i això implica posar urnes, però també garantir pa, sostre i treball per totes les persones que viuen a Catalunya”, conclouen des de la CUP.