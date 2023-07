Rufián diu que un partit ideat per Felipe González “no defensarà Catalunya”

El cap de llista dels republicans al Congrés per a les eleccions del 23 de juliol, Gabriel Rufián, ha aprofitat el primer dia de campanya per llançar un dard directe contra els socialistes. Rufián assegura que votar al PSOE i voler defensar Catalunya són dos conceptes diametralment oposats: “Si algú vota un partit que té com a un dels principals líders i ideòlegs a Felipe González, pensant que així defensarà Catalunya o aturarà la dreta, s’equivoca”, etziba. En aquest sentit, el candidat republicà es presenta com el veritable enemic de la ultradreta, desmereixent així el discurs que han plantejat els socialistes per a la campanya: “Quan la ultradreta imagina el seu enemic no imagina Felipe González. Ens imagina a nosaltres”, afirma.

En l’acte d’aquesta tarda que s’ha celebrat des de Palamós i on hi ha participat, a banda de Rufián, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, el cap de llista republicà ha volgut apel·lar al passat per construir el seu discurs davant l’auge de les correntes reaccionàries com Vox. Rufián ha recordat que ERC va tenir un president afusellat pel feixisme, fent referència a Lluís Companys, a part dels centenars de militants represaliats. I, de fet, no ha calgut que viatgés molt lluny per trobar un exemple que justifiqués les seves paraules, ja que el cap de llista s’ha referit a la secretaria general del partit que actualment es troba exiliada a Suïssa. Rufián diu que “està perseguida pel feixisme”.

El president del Govern, Pere Aragonès, i el cap de llista d’ERC el 23-J, Gabriel Rufián, en un acte a Palamós / ACN

Retrets contra Batet

En un primer dia de campanya on Rufián ha repartit retrets a tort i dret, el cap de llista també ha volgut tenir unes paraules cap a la cap de llista del PSC, Meritxell Batet: “Espero que ja sàpiga com de fotut és pagar el lloguer cada mes”, etziba amb cert to irònic, referint-se a les desafortunades declaracions de la presidenta del Congrés en les que assegurava que “la majoria” de ciutadans no tenien problemes per pagar el lloguer. Unes declaracions allunyades de la realitat.