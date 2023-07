Rufián assegura que si guanya el PSOE seria una “humiliació nacional”

Esquerra Republicana ha començat la campanya electoral de les eleccions espanyoles del 23 de juliol amb un missatge ferm i clar. Tal com afirma el cap de llista al Congrés, Gabriel Rufián, que els socialistes guanyin aquests comicis serà una “humiliació nacional”. Els republicans es presenten amb la pretensió d’esdevenir una peça clau per obligar al PSOE pactar amb les esquerres i no decantar-se cap a un acord amb el Partit Popular. Aprofitant l’auge del corrent abstencionista que ha guanyat força per aquests comicis, Rufián ha fet un clam a omplir les urnes de paperetes: “Són cites no amb les urnes, sinó amb la història”, reivindica.

En un primer acte molt encarat a defensar la posició d’ERC i la coalició a la qual han arribat amb Bildu, el cap de llista al Congrés ha volgut remarcar el pes d’aquestes eleccions, assegurant que és una data clau per combatre el “feixisme” i aturar l’Espanya “negra” de PP i Vox. Unes eleccions, però, que van més enllà i creu que també són importants per anar en contra de l’Espanya “gris” del PSOE o el PP, per tal d’obligar al “suposat progressisme” espanyol a actuar definitivament.

El president d’ERC, Oriol Junqueras, amb el cap de llista al 23-J, Gabriel Rufián, al costat del cartell electoral amb la seva foto / ACN

La línia argumental del míting també ha inclòs la plataforma encapçalada per Yolanda Díaz, Sumar. En aquest sentit, la número dos, Teresa Jordà, ha advertit que “Sumar és restar”. Durant la seva intervenció, Rufián també ha volgut reivindicar el rebuig a la presència de la ministra d’Igualtat, Irene Montero, en aquesta llista conjunta, un tema que ha aixecat polseguera des que Pedro Sánchez va anunciar l’avançament de les eleccions: “Visca Montero! No es pot sumar restant, ni deixant els teus la cuneta!”, exclama el cap de llista republicà.

Unitat independentista

En un context on les forces independentistes han allunyat posicions, la secretària general del partit, Marta Rovira, ha fet una crida des de l’exili a la unitat independentista i els anima a forjar un “dic de contenció” contra l’extrema dreta. Rovira demana que les forces independentistes recuperin el rumb perdut i tornin a treballar “colze a colze” per defensar Catalunya i mostrar-se “més forts”.