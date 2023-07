Sumar deixa fora el referèndum del seu programa electoral per al 23-J

A escasses hores perquè comenci oficialment la campanya electoral del 23-J, Sumar ha deixat fora el referèndum del seu programa i opta per virar cap a una nova estratègia política per resoldre el conflicte amb Catalunya, una diferència amb el programa que presentaven els comuns, ara incorporats sota el paraigua de Sumar. La candidatura encapçalada per la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, aposta per “un nou pacte polític” negociat amb la Generalitat que “passi per les urnes”: “L’acord sorgit de la negociació entre la Generalitat i el govern de l’Estat ha de ser votat per la ciutadania de Catalunya”, apunta. En aquest sentit, per tal d’arribar a un “nou pacte” com planteja, Díaz aposta per enfortir i impulsar “la taula de diàleg” i que les converses que es mantenen en aquest marc siguin constants.

En el seu programa, Díaz remarca que és important que la ciutadania catalana doni la seva opinió sobre un tema d’aquestes característiques perquè “Catalunya és l’única comunitat que té un estatut que no ha estat votat per la ciutadania i no és fruit d’un pacte entre governs”, una situació que no considera correcte. És per aquest motiu, també, que considera que és essencial enfortir la taula de diàleg entre Catalunya i Espanya i continuar amb la dinàmica actual, que considera que és millor que fa uns anys: “La relació entre el Govern de la Generalitat i el govern d’Espanya ha millorat notablement gràcies a la política del diàleg, la negociació, la desjudicialització i la construcció d’acords impulsat per ambdós governs“, indica el document.

Vicepresidenta segona govern espanyol Yolanda Díaz – Carlos Castro / Europa Press

El programa de Sumar també se centra en la defensa de les diferents llengües que conformen el conjunt de l’Estat, i fer que totes les llengües i cultures tinguin una “posició d’igualtat i reconeixement mutu”.

La reacció d’Aragonès

Després que Díaz assegures categòricament que el referèndum no formarà part del seu programa electoral, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, s’ha mostrat descontent amb aquesta decisió i considera que no donar suport a un referèndum és “renunciar a defensar els catalans”: “Ara més que mai és necessari afiançar els drets nacionals del nostre país”, sentencia Aragonès a través d’una publicació al seu compte de Twitter.