PSC i comuns, “decebuts” amb Aragonès per la baixa execució dels pressupostos

El PSC i els comuns no estan gens satisfets amb el ritme d’execució dels pressupostos que van pactar amb el Govern de Pere Aragonès. Ambdós partits s’han reunit amb l’executiu per fer un seguiment de l’acord que van signar i han exigit més celeritat. “És un Govern que li costa arrencar i que no és àgil amb l’execució pressupostària”, ha dit la portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero, a la sortida de la reunió. El Govern defensa que en només tres mesos ha implementat la meitat dels acords que van pactar amb socialistes i comuns.

Les reunions de seguiment dels pressupostos coincideixen amb l’inici de la campanya electoral, que donarà el tret de sortida aquesta mitjanit. El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ja havia advertit que els pressupostos no s’estan executant al ritme que li agradaria. “El pressupost per a Catalunya és molt ambiciós. Crec que anem endarrerits i caldria posar la directa”, ha lamentat en una entrevista a TV3. La portaveu d’En Comú Podem, Jèssica Albiach, ha criticat que el Govern va molt endarrerit en qüestions d’habitatge, de reducció de les llistes d’espera o de l’aprovació de l’impost als creuers.

Jèssica Albiach escolta una intervenció de Pere Aragonès al Parlament / Europa Press

Els socialistes lamenten que no s’hagin incrementat les tarifes socials per al 2022 i el 2023, tal com havien pactat, i confien que el protocol de la B-40, que arriba amb tres mesos de retard, es pugui signar aquesta setmana. Romero ha reconegut que hi ha “certa decepció” amb el Govern. El PSC espera que pròximament també hi hagi passes per desencallar el Hard Rock i es facin algun gest per obrir la carpeta de l’ampliació de l’aeroport del Prat. Fonts de Presidència recorden que l’acord per la B-40 no s’ha signat pels reiterats intents del Ministeri de Transports d’incloure-hi qüestions no s’havien pactat amb els socialistes.

Quins punts dels pressupostos s’han complert

El Govern xifra en el 50,2% el grau de compliment dels pressupostos. Entre les mesures més destacades hi ha la inversió de 25 milions a l’energètica pública; la injecció de 110 milions a l’atenció primària; o la gratuïtat de la T-16 i l’extensió de la T-Jove. Els comuns critiquen no s’han unificat els criteris per accedir a les meses d’emergència ni s’ha ampliat el tanteig i retracte per comprar més pisos. També denuncien que no s’ha fet cap pas per a un dentista públic, no s’ha impulsat la instal·lació d’energies renovables ni s’ha avançat en la climatització de les escoles.