Govern i PSC faran la primera reunió de seguiment dels pressupostos enfrontats per la B-40

El Govern i el PSC faran una primera reunió de seguiment de l’acord de pressupostos el pròxim 6 de juliol, segons ha avançat la portaveu dels socialistes al Parlament, Alícia Romero, en una entrevista a SER Catalunya. Si no canvien molts les coses en les pròximes dues setmanes, la trobada es farà en un clima de desconfiança i enfrontament pel protocol de la B-40, que fa gairebé tres mesos que s’hauria d’haver signat amb el Ministeri de Transports. Ambdues parts s’han acusat mútuament de retardar l’acord per finalitats partidistes. Fonts de la conselleria de Presidència han explicat a El Món que estan sorpresos per l’anunci de Romero, ja que teòricament era una reunió “privada”.

Els socialistes encaren la trobada amb una gran dosi d’escepticisme i sospiten que el grau de compliment de l’acord pactat amb el Govern de Pere Aragonès serà baix. “Aquest trimestre s’havia de licitar l’ampliació de la dessaladora de Tordera i no ha passat encara. No estem complint amb l’acord pressupostari ni amb la llei que vam aprovar al Parlament per fer front a la sequera. Sospitem que hi haurà coses que no les farem”, ha assumit Romero. La diputada socialista ha confiat que abans de les vacances es podran tancar les tres carpetes més polèmiques: la B-40, el planejament urbanístic del Hard Rock i els 900 milions d’euros que el govern espanyol es va comprometre a transferir a Catalunya com a part de l’acord de pressupostos amb ERC a Madrid.

Operaris treballant a les obres de la B-40 a Viladecavalls, imatge del 31 de maig de 2022 | ACN

La Generalitat desconfia dels socialistes

Tot i la pressió creixent del PSC, la Generalitat està disposada a aguantar el pols de la Moncloa i desconfia dels cants de sirena dels socialistes. Fonts de Presidència van assegurar fa uns dies a aquest diari que el Govern fa més d’un mes que espera la resposta del Ministeri de Transports a les últimes esmenes que es van introduir al conveni per completar el tram de la B-40 entre Sabadell i Castellar. Des de Presidència insisteixen que s’ha de mirar molt bé la “lletra petita” perquè no és la primera vegada que el departament que lidera Raquel Sánchez acorda coses amb l’equip negociador català i després no els trasllada a la documentació del protocol.

Fart de l’actitud erràtica del Ministeri de Transports, el Govern ha decidit endurir la seva postura i ara vincula la signatura del conveni als més de 900 milions d’euros promesos per Pedro Sánchez per la C-32 (384 milions), els accessos a l’AP-7 i l’AP2 (250 milions), l’Eix Pirinenc (260 milions) i diversos intercanviadors ferroviaris (20 milions). Font del Govern insisteixen que el destí dels dos convenis està unit.

La portaveu socialista està convençuda que els tres acords es poden rubricar en les pròximes setmanes perquè “estan fets” i considera que és només una qüestió de voluntat política. “No m’agradaria pensar que les eleccions generals fan que tot es retardi”, ha dit. “Els ciutadans es mereixen que el govern governi”. Romero ha criticat la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, i li ha demanat que “no enredi” amb el protocol de la B-40, ja que fa mesos que hi ha un esborrany que corre “amunt i avall” i ha insistit que el text té el vistiplau de les dues parts. “No hi ha problema amb la Ronda Nord. És el tram de la B-40 entre Sabadell, Terrassa i Castellar del Vallès. Que no expliquin històries. És això”.