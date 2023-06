El PSC colla el Govern per la B-40 i Capella diu que l’executiu “compleix els acords”

La consellera de Territori de la Generalitat, Ester Capella, ha assegurat que el Govern compleix els acords, en referència a l’acord de Pressupostos de la Generalitat aconseguit amb el PSC que inclou la B-40 entre Sabadell i Terrassa: “El Govern de la Generalitat compleix els acords que signa”. Ho ha dit aquest dimecres durant la sessió de control al Govern en el ple del Parlament, preguntada pel diputat del PSC Jordi Terrades si el Govern signarà el conveni per a desenvolupar aquesta infraestructura.

La ministra de Transports, Raquel Sánchez, al Congrés / Europa Press

Crítiques del PSC

“El president, el Govern i aquesta consellera compliran els acords, no quan vostès intentin introduir coses que l’acord no diu”, ha matisat Capella, que també ha criticat que fa anys que el Govern espera les transferències econòmiques del Govern central per a solucionar els dèficits en infraestructures. De fet, l’acord de pressupostos del 2023 entre l’executiu català i els socialistes assegura que el conveni entre el Govern català i el govern espanyol s’havia de signar abans del 31 de març.

El govern espanyol espera que Capella mogui fitxa

Tres mesos després, l’acord se segueix sense signar i la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del govern espanyol, Raquel Sánchez, ha anunciat que els fons per a finançar la B-40 “sortiran del Ministeri” i ha instat la consellera de Territori, Ester Capella, a ratificar el pacte. “L’important és que hem arribat a aquest acord i, quan vulgui la consellera, ens asseiem i signem aquest protocol”, ha sostingut en una entrevista en TV3 d’aquest dimecres

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, va assegurar aquest dimarts en roda de premsa que el “principal condicionant” per a signar el conveni d’execució de la infraestructura és que el Govern central està en funcions després de l’avanç electoral al 23 de juliol, una cosa que Sánchez ha rebutjat. Ha opinat que les declaracions de Plaja no se sustenten en les converses mantingudes entre el Govern i la Generalitat ni en els treballs tècnics: “Ja no hem de parlar de res, el que hem de fer és signar l’acord perquè no hi ha diferències en el contingut del protocol de la B-40”, ha insistit.