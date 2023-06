El PSC presiona al Gobierno por la B-40 y Capella dice que el ejecutivo «cumple los acuerdos»

La consejera de Territorio de la Generalitat, Ester Capella, ha asegurado que el Gobierno cumple los acuerdos, en referencia en el acuerdo de Presupuestos de la Generalitat conseguido con el PSC que incluye la B-40 entre Sabadell y Terrassa: «El Gobierno de la Generalitat cumple los acuerdos que firma». Lo ha dicho este miércoles durante la sesión de control en el Gobierno en el pleno del Parlamento, preguntada por el diputado del PSC Jordi Terrades si el Gobierno firmará el convenio para desarrollar esta infraestructura.

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, en el Congreso / Europa Press

Críticas del PSC

«El presidente, el Gobierno y esta consejera cumplirán los acuerdos, no cuando ustedes intenten introducir cosas que el acuerdo no dice», ha matizado Capilla, que también ha criticado que hace años que el Gobierno espera las transferencias económicas del Gobierno central para solucionar los déficits en infraestructuras. De hecho, el acuerdo de presupuestos del 2023 entre el ejecutivo catalán y los socialistas asegura que el convenio entre el Gobierno catalán y el gobierno español se tenía que firmar antes del 31 de marzo.

El gobierno español espera que Capilla mueva ficha

Tres meses después, el acuerdo se sigue sin firmar y la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del gobierno español, Raquel Sánchez, ha anunciado que los fondos para financiar la B-40 «saldrán del Ministerio» y ha instado la consejera de Territorio, Ester Capella, ha ratificado el pacto. «El importante es que hemos llegado a este acuerdo y, cuando quiera la consejera, nos sentamos y firmamos este protocolo», ha sostenido en una entrevista en TV3 de este miércoles

La portavoz del Gobierno, Patrícia Plaja, aseguró este martes en rueda de prensa que el «principal condicionante» para firmar el convenio de ejecución de la infraestructura es que el Gobierno central está en funciones después del avance electoral al 23 de julio, algo que Sánchez ha rechazado. Ha opinado que las declaraciones de Plaja no se sustentan en las conversaciones mantenidas entre el Gobierno y la Generalitat ni en los trabajos técnicos: «Ya no tenemos que hablar de nada, el que tenemos que hacer es firmar el acuerdo porque no hay diferencias en el contenido del protocolo de la B-40», ha insistido.