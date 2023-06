La CUP porta Calvet a Antifrau per “manipulació” d’un contracte del Hard Rock

La CUP exigeix la paralització del projecte del Hard Rock per presumptes irregularitats en la concessió de la llicència i ha denunciat l’exconseller de Territori de Junts, Damià Calvet, i l’Incasòl a l’Oficina Antifrau. Els cupaires els acusen de “manipulació documental” en la gestió dels contractes del complex d’oci que s’ha de construir entre Salou i Vila-seca. La denúncia s’ha formalitzat arran d’una investigació periodística de La Directa, que assegura que un document “cabdal” per aprovar la llicència contenia “informació falsa”. El Govern no ha volgut fer cap declaració al respecte.

El grup parlamentari de la CUP ha entrat a registre una petició per revocar la llicència de casino per les “possibles irregularitats”. En un comunicat, la formació anticapitalista exigeix al Govern que retiri de “forma immediata” la llicència, atorgada l’any 2018, i aturi el projecte. Segons ha destapat el setmanari, un contracte que l’empresa que vol explotar el Hard Rock va entregar a la Generalitat el 2016 “incorporava informació falsa” però, així i tot, el projecte “va superar tots els filtres de la comissió de seguiment creada pel Govern català i va aconseguir la llicència de joc”.

Imatge d’arxiu de Damià Calvet / JM Montaner

Acusen l’Incasòl manipular un contracte per afavorir el Hard Rock

El document “manipulat”, sempre segons La Directa, tenia la signatura de Damià Calvet, que llavors era director de l’Incasòl, i de James F. Allen, representant de la filial de Hard Rock International. El contracte denunciat contenia un punt on s’assegurava que l’Incasòl afirmava que l’opció de compra tenia una disposició per a cedir els drets que se’n derivaven a qualsevol tercer sense haver de demanar permís a Criteria Caixa. No obstant això, l’original del contracte no conté aquesta disposició i, a més, estableix “tot el contrari”, segons la CUP.

La investigació del setmanari denuncia que, sense el “paràgraf manipulat” del contracte entre l’Incasòl i Hard Rock, “l’empresa no hauria pogut obtenir la llicència de joc, ja que l’acreditació de la disponibilitat de sòl és una condició indispensable prevista en el Decret 201/2011 del Reglament de Casinos de Joc a Catalunya”. La CUP també alerta que en el contracte fals hi havia un altre punt en el qual l’Incasòl reconeixia que no havia facilitat a Hard Rock cap document de còpia de l’opció de compra. “Es pot apreciar amb aquesta afirmació una clara voluntat d’eximir BCN IR 3 SAU (la filial de Hard Rock) de qualsevol responsabilitat”.