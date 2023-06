La B-40 i Rodalies, dues grans assignatures pendents que hereta Ester Capella

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va decidir aquest dilluns sacsejar el Govern abans de les eleccions del 23 de juliol i canviar els responsables d’algunes conselleries. L’exconsellera de Justícia del mandat de Quim Torra i fins ara delegada de la Generalitat a Madrid, Ester Capella, ha estat l’escollida per substituir Juli Fernández com a responsable del Departament de Territori. Un canvi de cares que arriba a mitja legislatura per tal d’encarar la segona part del mandat i desencallar alguns dels temes que s’han posat sobre la taula els darrers mesos.

El professor de Política Econòmica de la Universitat de Barcelona Xavier Fageda insisteix que regular els preus dels lloguers en les zones més tensionades, resoldre definitivament la B-40, l’etern debat sobre l’ampliació de l’aeroport i Rodalies són els quatre grans reptes als quals s’enfrontarà Capella els pròxims dos anys, sempre que les eleccions previstes per al 2025 no s’avancin. Fageda, però, no creu que Capella pugui fer front a totes aquestes qüestions en només dos anys.

Tenint en compte que el Departament que ha assumit Capella engloba temes d’índoles força diferents, Fageda confia que l’actual consellera treballarà per afrontar el problema amb l’habitatge, ja que “és el camp en què és més experta”, tenint en compte la seva trajectòria professional anterior. Per altra banda, però, ja que les infraestructures no han estat el seu punt fort, Fageda augura una continuïtat respecte a les decisions de Fernández en aquesta matèria.

Desencallar la B-40

El primer repte al qual s’haurà d’enfrontar Capella com a consellera és la polèmica Ronda Nord. Es tracta d’un tram de la B-40 d’uns 10 quilòmetres que hauria d’unir per autovia Sabadell i Terrassa, una reivindicació històrica de sectors de les dues capitals del Vallès que ja fa seixanta anys que està planificada, però que no ha acabat de resoldre’s per falta d’entesa entre el Govern i l’Estat i que, a més, té molta oposició social d’altres sectors. L’actual alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés (PSC), hi està totalment a favor, però l’exalcalde de la mateixa ciutat d’ERC i ara ja exconseller de Territori, Juli Fernàndez, s’hi ha oposat sempre frontalment.

L’ADENC (Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura), una de les principals associacions ecologistes que s’han mostrat reticents a la construcció d’aquesta via, lamenta que vulguin tirar endavant una infraestructura “totalment innecessària”, en paraules del portaveu de l’entitat, Manel Cunill. A més, subratllen que no s’ha fet públic el document de l’acord. Un document que ha aixecat força polseguera els darrers dies després que el Govern acusés el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, que dirigeix Raquel Sánchez, d’acordar coses en les reunions de treball que després no es traslladen a la documentació.

Ester Capella, consellera de Territori, Parlament de Catalunya 14.06.2023 / Mireia Comas

Tot i les declaracions d’aquesta setmana de Raquel Sánchez, en les quals afirmava que “no existeixen diferències entre el contingut dels protocols” amb els quals negocien els dos executius i que, per tant, Capella pot firmar l’acord “quan vulgui”, no es preveu que l’entesa arribi immediatament. En aquest sentit, però, Fageda preveu que el futur de la B-40 sigui el primer dels reptes a resoldre.

Aconseguir una mobilitat sostenible

Més enllà de la política de despatxos, la principal preocupació per al portaveu de la campanya contra el Quart Cinturó que va promoure l’ADENC fa 30 anys és “com s’adaptaran les polítiques als canvis climàtics” que afecten el territori. Segons defensa Cunill en declaracions a El Món, Capella ha de plantejar-se una manera de “reduir la mobilitat” del vehicle provat i apostar per un sistema ferroviari molt “més potent”. Però això no implica fer més trens “a tort i a dret”, sinó que exigeix una bona planificació estructurada i efectiva.

Una idea que també comparteix el portaveu de Fem Vallès, Manel Larrosa. La plataforma que fa de paraigua de diverses organismes empresarials com la Cambra de Comerç del Vallès Oriental, la de Terrassa, la patronal terrassenca Cecot i empreses com Baricentro i Moventia, entre d’altres, ressalta la importància de tenir un bon model de ferrocarrils. Un model diferent de l’actual, ja que Larrosa insisteix que el “model metro”, és a dir, afegir més trens per reduir les freqüències d’espera dels ferrocarrils, ha solucionat un problema però n’ha causat un altre: “Ara esperem menys temps a l’andana, però ens aturem a cada parada. Per tant, la durada dels recorreguts és superior que abans en alguns casos”, adverteix Larrosa. Així doncs, la reestructuració del model ferroviari serà també un dels grans reptes que haurà d’afrontar Capella durant el seu mandat.

Des de Fem Vallès, però, no exigeixen que aquests canvis es facin d’un dia per l’altre, sinó que reclamen que “se’ls escolti” i que les seves propostes no siguin paper mullat. De fet, Larrosa ressalta que, durant els 8 mesos de mandat de l’ara ja exconseller Juli Fernández, el contacte entre l’administració i la seva plataforma ha estat pràcticament inexistent.

Una passatgera consultant la pantalla de les sortides a la T1 de l’aeroport de Barcelona | ACN

La polèmica ampliació de l’aeroport Josep Tarradellas Barcelona-el Prat

Un altre dels principals reptes als quals s’enfronta Capella és resoldre la polèmica ampliació de l’Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-el Prat. Si bé és cert que el projecte és a llarg termini, Fageda considera que els pròxims dos anys són suficients per definir del tot la posició que adopta la Generalitat en relació amb aquest tema. Un cop el discurs del Govern sigui clar, caldrà esperar veure el desenllaç de les negociacions amb els altres agents implicats.

Futur incert de Rodalies

Tal com va explicar el Món fa una setmana, el Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya té al calaix un document, amb el segell de “confidencial” i avaluat per tres bufets d’advocats i tècnics de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que consisteix en un programa tècnic, polític i jurídic per assumir el traspàs complet de Rodalies. Un document doncs que ara mateix està en mans de Capella. Així doncs, l’actual consellera té el repte també d’assumir el control de Rodalies o, si més no, pactar i garantir amb Madrid millores a la xarxa.

En aquest sentit, però, Fageda es mostra molt pessimista al respecte. Considera que aconseguir el traspàs és inviable, i més tenint en compte la incertesa de qui serà l’interlocutor del Govern després dels comicis del 23-J, però creu que Capella pot lluitar perquè Madrid augmenti les inversions a Rodalies, ja que els darrers anys les inversions “han tendit més aviat a zero”.