Acusen l’exdelegada del govern espanyol de no investigar policies per discriminacions lingüístiques

Plataforma per la Llengua ha acusat l’exdelegada del govern espanyol a Catalunya i actual número dos de Jaume Collboni a Barcelona, Maria Eugènia Gay, d’haver ignorat diverses denúncies administratives contra policies espanyols per haver discriminat ciutadans catalanoparlants. En un comunicat, l’entitat recorda que Gay tenia la responsabilitat d’obrir expedients sancionadors contra els agents i denuncia que no només no ho va fer, sinó que a més va “evitar respondre mitjançant el procediment legal pertinent”. Per això finalment han optat per presentar un recurs a la Direcció General de la Policia.

L’entitat critica que l’etapa de Gay com a delegada del govern espanyol a Catalunya “es va caracteritzar per les contínues actuacions irregulars que l’entitat ha denunciat”. Plataforma retreu a l’exdegana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona que hagi mantingut actuacions “impròpies d’una jurista” i assegura que el seu predecessor, Carlos Prieto, ha seguit pel mateix camí. El president català a l’exili, Carles Puigdemont, ha recordat que la “prevaricació és un delicte” i carregat contra l’estat. “Les lleis estan per complir-les, deien. Excepte si les víctimes són catalans, ja se sap. L’odi contra una minoria nacional és un crim, i més greu quan el comet una autoritat”.

La prevaricació és un delicte. Les lleis estan per complir-les, deien. Excepte si les víctimes són catalans, ja se sap. L'odi contra una minoria nacional és un crim, i més greu quan el comet una autoritat. https://t.co/80kf9Kb2u1 — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) June 16, 2023

Tres casos flagrants de discriminació, sense investigar

Un dels casos que Gay es va negar a investigar va ser el d’uns guàrdies civils que a l’estiu del 2021 van exigir a una conductora que, en un control a Baro (Pallars Sobirà), els parlés en castellà. Com que s’hi va negar, la van “castigar demanant-li la documentació i escorcollant-li el cotxe”. Gay va respondre a la denúncia de la Plataforma per la Llengua amb una simple carta que comprava la versió del cap de la Guàrdia Civil de la zona. A més, justificava l’exigència “il·legal” de parlar en castellà perquè havia estat “educada i respectuosa”.

Una altra denúncia que va quedar sense investigar va ser la d’un advocat a qui agents del Grup Operatiu d’Estrangers de la policia de l’Aeroport del Prat van sol·licitar per escrit que es comuniqués amb ells en castellà perquè no estaven obligats a entendre el “dialecto catalán”. La resposta de Gay va ser que demanaria un informe a la Prefectura Superior de la Policia de Catalunya i mig any després els denunciants no han rebut cap resposta.

L’exdelegada del govern espanyol tampoc va investigar la denúncia contra un agent de la Policia Nacional de Puigcerdà (Cerdanya), que va exigir a un advocat que presentés en castellà unes al·legacions d’un procés administratiu. Malgrat les proves aportades per la Plataforma per la Llengua, la socialista va negar-se a obrir una investigació formal, asseguren. Segons la versió que dona Gay, “el funcionari no tenia intenció d’exigir que aquestes al·legacions es realitzessin en castellà”, sinó la voluntat d'”agilitzar el procediment”.