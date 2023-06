Jaume Asens deixa la política i no es presentarà a les eleccions del 23-J

El fins ara president d’Unidas Podemos al Congrés, Jaume Asens, ha anunciat d’imprevist que deixa la política i no concorrerà a la llista de Sumar per a les eleccions espanyoles del 23 de juliol. En substitució, serà Aina Vidal qui encapçali la llista d’En Comú Podem per als comicis espanyols del pròxim mes. Asens ho ha anunciat en una carta oberta a Twitter, on assegura que “ningú no és imprescindible i hi ha moments que cal saber fer un pas al costat” perquè “la renovació dels càrrecs públics és un exercici sa i necessari en democràcia”. S’esperava que Asens encapçalés la llista de Sumar a Barcelona, una possibilitat que sonava amb força avui mateix, però finalment el diputat ha decidit fer un pas al costat i abandonar la política. El Consell Nacional dels comuns es reunirà aquesta mateixa tarda per ratificar les llistes a les eleccions amb Aina Vidal al capdavant.

Comparteixo amb vosaltres la decisió de no presentar-me a les properes eleccions. Aquesta és la meva carta de comiat 👇 pic.twitter.com/XECMm6U0Bi — Jaume Asens (@Jaumeasens) June 16, 2023

A la carta oberta a Twitter on Asens ha anunciat la seva decisió de no presentar-se a les eleccions, el diputat deixa clar que “hi ha persones que poden liderar l’organització catalana a Madrid” millor que ell i que “estem davant de l’acord de forces progressistes més ambiciós i plurinacional des de la recuperació de la democràcia”. “En aquest moment ple d’esperança calen les energies renovades de nous lideratges”, ha escrit.

Aina Vidal el substitueix com a cap de llista: “L’admiro”

Més endavant, el comunicat recull les aptituds d’Aina Vidal per substituir-lo a les llistes. “És una dona que admiro. Ve de les lluites sindicals i sap el que és treballar dur. No hi ha cap persona en aquesta organització que s’hagi deixat més la pell pels territoris que ella”, ha assegurat Asens. El diputat es mostra convençut que Vidal és “la millor candidata” en aquest moment “crucial” en què s’ha de “plantar cara a l’amenaça de la involució democràtica per part dels nostàlgics del franquisme”.