El desenllaç de la B-40 reobre el conflicte entre el Govern i la Moncloa

El desenllaç del tram de la B-40 entre Sabadell, Terrassa i Castellar del Vallès torna a enfrontar el Govern i la Moncloa, que s’acusen mútuament d’haver paralitzat els contactes per segellar un acord que havia d’estar tancat el 31 de març. La ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha dit en una entrevista a TV3 que “no hi ha diferències en el contingut del protocol” que negocien ambdós governs i que “quan vulgui” la nova consellera de Territori, Ester Capella, es pot signar el document.

Fonts del Departament de Presidència, que és l’encarregat de liderar les negociacions amb la Moncloa, han explicat a El Món que fa més d’un mes que esperen la resposta de Transport a les últimes esmenes que van introduir. “Si ens l’acaben enviant ho mirarem i analitzarem la lletra petita”, asseguren des de la conselleria. El Govern acusa el ministeri que dirigeix Raquel Sánchez d’acordar unes coses a les reunions de treball que després no es traslladen a la documentació.

La nova consellera de Territori, Ester Capella, s’ha estrenat al Parlament / ACN

Capella ha respost aquest dimecres al Parlament que estan disposats a signar el conveni quan Transports deixi d’intentar incloure-hi qüestions que no estaven sobre a l’acord original que el Govern va tancar amb el PSC en el marc de l’acord de pressupostos per aquest any. “Això ha de ser un win-win, espero que el govern de l’Estat faci tot allò que ha de fer i que fa molt de temps que incompleix”, ha dit Capella. De fet, les paraules de la ministra han causat una gran sorpresa al Govern, ja que la portaveu de l’executiu, Patrícia Plaja, va assegurar que a la Generalitat havien assumit que no hi hauria acord definitiu fins després de les eleccions del 23-J.

Unes negociacions amb “trampes” i dilacions

En les últimes setmanes, el Govern ha acusat la Moncloa de fer “trampes” amb les negociacions de la B-40 i de voler “canviar les regles del joc”. L’acord amb el PSC establia que només es construirà el tram Sabadell-Terrassa-Castellar, que es finançaria amb fons dels pressupostos generals de l’Estat. En diverses ocasions, Transports ha intentat que el protocol inclogui referències a un futur perllongament del traçat i que les obres es financin amb la disposició addicional tercera de l’Estatut.

Aquest últim aspecte sembla resolt, ja que Raquel Sánchez s’ha mostrat oberta a finançar les obres amb diners del ministeri de Transports. No està clar, en canvi, que hagin renunciat a acordar que, en el futur, la B-40 arribi fins a Granollers. El primer secretari del PSC i líder de l’oposició, Salvador Illa, sempre ha defensat aquesta opció i ha advertit en diverses ocasions que el seu no renunciarà a completar el Quart Cinturó.