Govern i Moncloa desencallen la B-40 i 914 milions pendents just abans del 23-J

La Generalitat i la Moncloa han desencallat el nou tram de la B-40 a canvi de la transferència de 914 milions d’euros per a infraestructures pendents just abans de l’inici de la campanya electoral del 23-J. Segons han filtrat els dos executius, la signatura de l’acord es farà aquesta setmana després moltes setmanes d’estira-i-arronsa. El tram de la B-40 entre Sabadell, Terrassa i Castellar del Vallès era una promesa del Govern al PSC per aprovar els pressupostos, mentre que els 914 milions eren una promesa arrencada per ERC al govern espanyol durant les negociacions pels comptes estatals.

Amb la signatura del pacte, que ha provocat diversos enfrontaments entre la Generalitat i la Moncloa, els dos governs aconsegueixen tancar una carpeta molt controvertida que evitarà retrets creuats durant la campanya electoral, que comença divendres. L’acord també arriba pocs dies abans que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, es reuneixi amb el PSC per fer un seguiment del pacte de pressupostos. La signatura del protocol de la B-40 s’haurà produït tres mesos més tard del previst i això ha provocat malestar en els socialistes, que també pressionen Aragonès per avançar en el Hard Rock i l’ampliació del Prat.

Carretera cap a enlloc: Les obres de la B-40 a Abrera acaben en una muntanya de terra | ACN

914 milions per a infraestructures pendents

Pel que fa al conveni per transferir els 914 milions, la Generalitat va decidir posar sobre la taula les transferències pendents després dels incompliments reiterats per part del Ministeri de Transports. En el paquet d’infraestructures que es va anunciar fa uns mesos hi ha millores en les connexions a l’N-2 al Maresme i les autopistes AP-2 i AP-7, obres importants a l’Eix Pirinenc (N-260) i dos nous intercanviadors ferroviaris entre Rodalies i FGC a Sant Cugat del Vallès. Les noves infraestructures s’executaran amb un mecanisme conegut com encomana de gestió: les obres les farà la Generalitat, però els fons sortiran dels pressupostos de l’Estat.