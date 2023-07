PSC y comunes, «decepcionados» por la baja ejecución de los presupuestos

El PSC y los comunes no están nada satisfechos con el ritmo de ejecución de los presupuestos que pactaron con el Gobierno de Pere Aragonès. Ambos partidos se han reunido con el ejecutivo para hacer un seguimiento del acuerdo que firmaron y han exigido más celeridad. “Es un Gobierno al que le cuesta arrancar y que no es ágil con la ejecución presupuestaria”, ha dicho la portavoz del PSC en el Parlamento, Alícia Romero, a la salida de la reunión. La Generalitat defiende que en solo tres meses ha implementado la mitad de los acuerdos que pactaron con socialistas y comunes.

Las reuniones de seguimiento de los presupuestos coinciden con el inicio de la campaña electoral, que dará el pistoletazo de salida esta medianoche. El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ya había advertido que los presupuestos no se están ejecutando al ritmo que le gustaría. “El presupuesto para Cataluña es muy ambicioso. Creo que vamos atrasados y habría que poner la directa”, ha lamentado en una entrevista en TV3 . La portavoz de En Comú Podem, Jèssica Albiach, ha criticado que el Gobierno catalán va muy atrasado en cuestiones de vivienda, en la reducción de las listas de espera o en la aprobación del impuesto a los cruceros.

Jèssica Albiach escucha una intervención de Pere Aragonès en el Parlamento / Europa Press

Los socialistas lamentan que no se hayan incrementado las tarifas sociales para 2022 y 2023, tal como habían pactado, y confían que el protocolo de la B-40, que llega con tres meses de retraso, se pueda firmar esta semana. Romero ha reconocido que hay “cierta decepción” con el Gobierno. El PSC espera que próximamente también se den pasos para desencallar el Hard Rock y se haga algún gesto para abrir la carpeta de la ampliación del aeropuerto del Prat. Fuentes de Presidencia recuerdan que el acuerdo por la B-40 no se ha firmado por los reiterados intentos del Ministerio de Transportes de incluir cuestiones que no se habían pactado con los socialistas.

Qué puntos de los presupuestos se han cumplido

El Gobierno cifra en el 50,2% el grado de cumplimiento de los presupuestos. Entre las medidas más destacadas hay la inversión de 25 millones en la energética pública; la inyección de 110 millones en la atención primaria; o la gratuidad de la T-16 y la extensión de la T-Joven. Los comunes critican no se han unificado los criterios para acceder a las mesas de emergencia ni se ha ampliado el tanteo y retracto para comprar más pisos. También denuncian que no se ha hecho nada para impulsar un dentista público, no se ha relanzado la instalación de energías renovables ni se ha avanzado en la climatización de las escuelas.