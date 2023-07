Yolanda Díaz imita Sánchez i treu el talonari per buscar el vot jove

La vicepresidenta segona del govern espanyol, ministra de Treball i candidata de Sumar a la presidència del govern espanyol, Yolanda Díaz, ha tret el talonari per buscar el vot jove de cara a les eleccions del 23 de juliol. Díaz ha proposat 20.000 euros perquè els joves que compleixin 18 anys puguin “emprendre i formar-se”. Ho ha fet en una entrevista amb El Mundo en la qual ha subratllat que aquesta mesura és “ambiciosa” perquè persegueix l’objectiu de “combatre el principal problema d’Espanya” que segons Díaz és “la desigualtat”. Així, quan un jove arribi als 18 anys, el govern espanyol li farà l’ingrés de 20.000 euros perquè “emprendre no estigui lligat a l’origen dels pares”. “Li diu algú que va muntar un despatx d’advocats demanant un préstec”, ha explicat Díaz en aquesta entrevista.

La ministra de Treball ha concretat que els fons per aquesta proposta sortirien dels impostos i tindrien “un impacte del 0,8% del PIB”. “Parlem del voltant de 8.000 milions“, ha explicat. Díaz l’ha definida com una proposta “conservadora” perquè “hi ha activitats que no se sostenen amb 20.000 euros”, però l’ha defensat com una mesura que “afavorirà projectes cooperatius i col·lectius”. “Servirà per ajudar al posicionament dels joves”, ha afegit.

La vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, en un acte de Sumar / Europa Press

“Governs ‘nini’ que no han donat solucions a la joventut”

La candidata a la presidència del govern espanyol per Sumar ha insistit que “a Espanya ser jove és molt difícil”. “Més encara quan hem tingut governs ‘nini’, perquè no han donat ni solucions ni alternatives a la joventut”, ha criticat. Díaz creu que aquesta mesura és tan important i necessària com apujar el Salari Mínim Interprofessional (SMI). “Si la mitjana salarial són 1542 euros al mes, és que la gent viu malament. Em causa estupor veure com alguns polítics es queden només amb unes dades i obliden altres”, ha denunciat abans de concloure que la realitat és que hi ha un 12,7% d’atur.

“Feijóo no té escrúpuls”

Díaz també ha carregat contra el líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, que creu que “no dona confiança” perquè “al matí diu una cosa i a la tarda la contrària”. La vicepresidenta del govern espanyol ha fet referència al fet que el PP ha votat contra la reforma laboral tot i que Feijóo ha admès públicament que és “substancialment bona”. “Doncs no es refiïn. Sé bé els ajustaments que farà Feijóo i tenen a veure amb la temporalitat laboral i l’article 15”, ha advertit abans de definir-lo com “un home que projecta incerteses”. “Feijóo no té escrúpuls ni paraula”, ha etzibat.