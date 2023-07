Sumar deja fuera el referéndum de su programa electoral para el 23-J

A escasas horas para que empiece oficialmente la campaña electoral del 23-J, Sumar ha dejado fuera el referéndum de su programa y opta para virar hacia una nueva estrategia política para resolver el conflicto con Cataluña, una diferencia con el programa que presentaban los comunes, ahora incorporados bajo el paraguas de Sumar. La candidatura encabezada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, apuesta por «un nuevo pacto político» negociado con la Generalitat que «pase por las urnas»: «El acuerdo surgido de la negociación entre la Generalitat y el gobierno del Estado tiene que ser votado por la ciudadanía de Cataluña», apunta. En este sentido, para llegar a un «nuevo pacto» como plantea, Díaz apuesta por fortalecer e impulsar «la tabla de diálogo» y que las conversaciones que se mantienen en este marco sean constantes.

En su programa, Díaz remarca que es importante que la ciudadanía catalana dé su opinión sobre un tema de estas características porque «Cataluña es la única comunidad que tiene un estatuto que no ha sido votado por la ciudadanía y no es fruto de un pacto entre gobiernos», una situación que no considera correcto. Es por este motivo, también, que considera que es esencial fortalecer la tabla de diálogo entre Cataluña y España y continuar con la dinámica actual, que considera que es mejor que hace unos años: «La relación entre el Gobierno de la Generalitat y el gobierno de España ha mejorado notablemente gracias a la política del diálogo, la negociación, la desjudicialización y la construcción de acuerdos impulsados por ambos gobiernos«, indica el documento.

Vicepresidenta segunda gobierno español Yolanda Díaz – Carlos Castro / Europa Press

El programa de Sumar también se centra en la defensa de las diferentes lenguas que conforman el conjunto del Estado, y hacer que todas las lenguas y culturas tengan una «posición de igualdad y reconocimiento mutuo».

La reacción de Aragonés

Después de que Díaz asegures categóricamente que el referéndum no formará parte de su programa electoral, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se ha mostrado descontento con esta decisión y considera que no apoyar a un referéndum es «renunciar a defender los catalanes»: «Ahora más que nunca es necesario afiançar los derechos nacionales de nuestro país», sentencia Aragonés a través de una publicación a su cuenta de Twitter.