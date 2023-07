Feijóo inicia la campanya a Catalunya sota la promesa “d’unir els catalans”

El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha donat el tret de sortida a la campanya electoral pel 23-J des de Castelldefels sota la promesa “d’unir tots els catalans”. Feijóo aterra a Catalunya amb un missatge molt clar: vol ser “el president de tots els espanyols i també de tots els catalans”. Acompanyat del flamant cap de llista per Barcelona, Nacho Martín Blanco, i del líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, Feijóo ha defensat amb fermesa que “no es conforma que el PP sigui una força testimonial”, sinó que acabi esdevenint una força principal a Catalunya. “El partit no es donarà per satisfet fins que tingui la representació que mereix”, remarca.

Durant el seu primer acte de campanya, Feijóo es postula com una peça de valor a Madrid per influir en el Govern de Catalunya. De fet, assegura que és el que ja han fet amb l’operació a l’Ajuntament de Barcelona que ha acabat convertint al socialista Jaume Collboni en alcalde per tal d’evitar que Xavier Trias ostentés la vara. “Estem en el bon camí i continuarem fins al final”, assegura i afegeix que “és possible tenir un govern alternatiu al de la Generalitat”.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, amb el president del PPC, Alejandro Fernández; l’eurodiputada Dolors Montserrat i el cap de llista del PP al Congrés per Barcelona, Nacho Martín Blanco / ACN

“Vull que els catalans se sentin còmodes en la nació en la qual porten 500 anys. Tinc el compromís d’unir els catalans” i tornar a “parlar de com s’empren els diners dels catalans de forma eficient i no de com es despenalitza la malversació”, sentencia. En aquest sentit, Feijóo expressa la seva voluntat de “parlar de com se senten els catalans partidaris a la independència, i amb els constitucionalistes”, ja que considera que en aquests moments les converses només es mantenen amb els independentistes.

L’indult a Puigdemont

Com era d’esperar, les declaracions de Carles Puigdemont d’aquest matí en les quals assegurava que el PSOE li havia ofert pactar un indult a canvi d’entregar-se i passar un temps a presó s’han convertit en un dels fils argumentals del candidat dels populars. Feijóo considera que les afirmacions del president a l’exili deixen en evidència una nova “mentida sanchista”.