Feijóo vol recuperar el delicte de referèndum il·legal i derogarà cinc grans lleis

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, continua revelant detalls del seu programa electoral per al 23-J, que bàsicament se centra a intentar desfer l’herència de Pedro Sánchez i prometre mà dura contra l’independentisme. En una entrevista al Programa de Ana Rosa, Feijóo ha fet una crida per aglutinar el vot útil en el PP per no dependre de Vox. “Les majories absolutes són molt difícils, però és el meu model”, ha dit el dirigent popular. Amb tot, Feijóo ha reconegut que si necessita els vots de l’extrema dreta no dubtarà a pactar amb Santiago Abascal. “On necessitem el sí de Vox, el més lògic és que estigui al govern”, ha afirmat.

Les últimes enquestes mostren que el PP ha perdut l’embranzida dels últims mesos i la dreta veu perillar la seva majoria absoluta. Per això, Feijóo ha recuperat el manual de clàssics electorals. “Derogarem un conjunt de lleis que són imposicions de la minoria a la majoria dels espanyols”, ha anunciat. Entre els textos que vol derogar hi ha la llei de Memòria Història, la llei trans, la llei del només sí és sí –reformada amb un pacte exprés entre PSOE i PP–, la llei d’Educació i la llei d’Habitatge. En la carpeta catalana, Feijóo ha promès recuperar el delicte de referèndum il·legal, derogat per Zapatero el 2005, i reformar el de malversació.

Els senadors del PP aplaudeixen el seu president, Alberto Núñez Feijóo, després de l’aprovació definitiva de la reforma de la llei del ‘només sí és sí’ | EP

L’enigma del seu equip més pròxim

El president del PP ha tornat a especular amb qui formarà del seu govern si finalment arriba a la Moncloa. I un cop més ho ha fet amb molts enigmes i pocs noms. Feijóo ha revelat que la futura vicepresidenta del partit ha tingut responsabilitats de govern, però no a la Moncloa, i també ha explicat que el futur ministre d’Economia “no és polític”, però ha destacat que és “molt bo” i que Espanya “dormirà tranquil·la” quan se sàpiga el nom. El polític gallec ha descartat que la misteriosa vicepresidenta sigui Díaz Ayuso, que ja té “moltes responsabilitats” a Madrid.