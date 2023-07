La dreta s’allunya de l’absoluta i l’independentisme podria ser clau el 23-J

El PSOE retalla distàncies amb el PP i la dreta s’allunya de l’absoluta, mentre que l’independentisme podria ser clau el 23-J. El sòlid inici de la precampanya per part de Pedro Sánchez, que ha fet una gira per diversos programes de màxima audiència, ha trencat la dinàmica de les últimes setmanes i els socialistes també treuen rèdit a les enquestes dels pactes del PP amb l’extrema dreta arreu de l’estat. Segons un sondeig d’El País i la Cadena SER, el PP guanyaria el 23-J amb un 31% d’intenció de vot i 125 escons, lleugerament per davant del PSOE, que puja fins al 29% i obtindria 111 diputats. Vox (15%) manté la tercera plaça i es quedaria amb 43 escons, mentre que Sumar (13%) perd una mica d’embranzida i igualaria els resultats de Podemos el 2019 amb 35 diputats.

Els resultats d’aquesta enquesta allunyen la dreta de la majoria absoluta, ja que obtindria 168 escons, sis menys a l’anterior sondeig. Ni sumant UPN i Coalició Canària en tindrien prou, ja que arribarien fins als 170 diputats, sis per sota de la majoria absoluta del Congrés. Per la seva banda, el bloc de l’actual govern de coalició arribaria fins als 146 diputats, cinc més que en l’última enquesta, gràcies a la pujada del PSOE. La suma dels escons del PNB, Bildu, BNG i Teruel Existe impulsaria el bloc de Sánchez fins als 160 diputats. En aquest context, els vots de l’independentisme català serien claus: Junts (10) superaria ERC (9), però el president espanyol els necessitaria tots dos per aconseguir més vots que la dreta.

Sánchez i Feijóo arriben empatats a la campanya electoral del 23-J / Europa Press

Zapatero descarta un pacte d’estat per frenar Vox

L’expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, que ha tingut un paper molt destacat durant tota la precampanya, considera “impensable” que el PSOE pugui abstenir-se per facilitar un govern en solitari d’Alberto Núñez Feijóo per evitar que els populars pactin amb Vox. “No veig aquest escenari en cap concepte. El PSOE ho va fer una vegada amb Rajoy per no repetir unes terceres eleccions i ens va costar una trencadissa interna”, ha assegurat Zapatero en una entrevista a TV3. El dirigent socialista ha afirmat que el context del 2016 era molt diferent i que Sánchez va permetre la investidura de Mariano Rajoy per evitar una nova repetició electoral. Zapatero ha retret al PP que no tingués la mateixa deferència el 2019, quan Sánchez va haver de repetir eleccions.

Feijóo es compromet a formar govern només si guanya

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de voler “governar perdent” i s’ha compromès a formar govern només si guanya les eleccions. El dirigent popular assegura que el seu objectiu és aconseguir “més escons que l’esquerra” a les generals i espera obtenir una “majoria suficient” per fer un govern “sòlid” d’almenys 160 diputats. Feijóo ha retret als socialistes que facin una campanya de la “por” i ha acusat Sánchez de voler retenir la Moncloa a qualsevol preu. “No pactarem amb partits independentistes ni amb Bildu, Sánchez sí”, ha dit. El popular ha criticat que el PSOE no té “com a objectiu que Vox no estigui al govern”, sinó que el PP “no estigui al govern”.