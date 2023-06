El PP català aposta per un pacte d’estat amb el PSOE després del 23-J

El cap de llista del PP per Barcelona per al 23-J, Nacho Martín Blanco, ha proposat un pacte d’estat amb el PSOE per permetre que el guanyador de les eleccions espanyoles pugui arribar a la Moncloa sense hipoteques d’altres partits. “És raonable que els dos grans partits d’Espanya tinguin capacitat d’entendre’s”, ha afirmat en una entrevista a RTVE. L’exdiputat de Cs ha defensat que el PP s’hauria d’abstenir en el cas que Pedro Sánchez guanyi les eleccions per evitar que la seva investidura estigui condicionada pels partits independentistes. També creu que, en la situació inversa, el PSOE hauria de facilitar la investidura d’Alberto Núñez Feijóo perquè així no haurà de pactar amb Vox.

Martín Blanco creu que l’entesa del PP amb el PSOE, que ha millorat després de l’operació Collboni, es podria traslladar a la Generalitat i veuria amb molt bons ulls que Salvador Illa fos president gràcies als vots dels populars. El dirigent popular ha reconegut que li agradaria que el PP recuperés part de la seva influència a Catalunya facilitant un pacte amb el PSC en el qual tinguessin “capacitat de decisió”.

Pedro Sánchez escolta una intervenció d’Alberto Núñez Feijóo al Senat / Europa Press

Pacte d’estat sota la lupa de Brussel·les

La proposta de Martín Blanco, que en realitat és una continuació de l’oferta permanent de Feijóo de deixar governar la llista més votada, reforça les diferents veus d’ambdós partits que, en privat, aposten per un pacte d’estat en un any en el qual Espanya tindrà la presidència de torn de la Unió Europea. A Brussel·les no veuen amb gaire bons ulls l’ascens de Vox i la seva entrada al govern estatal seria un cop dur per a la imatge d’Espanya. L’extrema dreta està plenament normalitzada al Congrés dels Diputats i ara ocuparà diversos llocs de responsabilitats a parlaments autonòmics, com al País Valencià i les Balears, i la seva arriba a la Moncloa seria una mala carta de presentació per a Feijóo.

Preguntat pels pactes del PP amb Vox arreu de l’estat espanyol, Martín Blanco ha restat importància a les exigències de la formació d’extrema dreta i ha assegurat que els acords del PSOE amb Bildu són “infinitament més perversos”. Amb tot, el cap de llista del PP reconeix que prefereix els acords “cap al centre”, però insisteix que els dos partits no són comparables. “Des del punt de vista moral és aberrant comprar Bildu i Vox. El que ha fet el PSOE normalitzant els acords amb Bildu és profundament preocupant i perjudicial”, ha dit.