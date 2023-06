El PP cedeix a Extremadura i dona una conselleria a Vox

El PP i Vox han arribat finalment a un acord de govern a Extremadura. Els populars extremenys han cedit a les pressions de Gènova i del partit d’extrema dreta i han pactat donar a la formació de Santiago Abascal la Conselleria de Gestió Forestal i Món Rural a canvi de la investidura de María Guardiola com a presidenta de la comunitat. Les crítiques de Guardiola a Vox després de les eleccions del 28-M van provocar una crisi territorial i l’extrema dreta havia amenaçat de forçar una repetició electoral si els populars no reculaven.

“PP i Vox han assumit la responsabilitat de dotar la regió d’un govern estable i amb un full de ruta clar per posar fi a les polítiques socialistes que han llastrat el desenvolupament d’Extremadura”, han explicat el dos partit en un comunicat conjunt aquest divendres al matí. Guardiola i el portaveu de Vox a l’Assemblea d’Extremadura, Ángel Pelayo, signaran l’acord aquest migdia. Després de diverses setmanes d’estira-i-arronsa, Guardiola ha hagut de rectificar i ha acabat pactant amb Vox tot i haver assegurat que no governaria amb un partit que nega la violència masclista.

Feijóo i Abascal conversen en la desfilada militar del 12-O a Madrid / Europa Press

Feijóo imposa el seu lideratge al PP

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha imposat el seu criteri i ha forçat Guardiola a acceptar un pacte de mínims amb Vox. Feijóo havia apressat els dos partits a trobar una solució per posar fi a les seves disputes. “A Extremadura hem de buscar un govern de canvi perquè la majoria de ciutadans d’Extremadura han votat per un govern de canvi”, ha dit el líder popular, en una frase al més pur estil de Mariano Rajoy, durant una roda de premsa des de Brussel·les. El líder popular havia avisat que calia un acord “ràpid” per evitar una repetició de les eleccions.

Santiago Abascal també havia pressionat el PP per avançar en els pactes que tenen pendents a diverses comunitats. “Hem perdut un mes sense atendre el mandat popular”, deia el líder de l’extrema dreta fa un parell de dies. Abascal no perd ocasió de recordar a Feijóo que necessita el seu partit per construir una “majoria alternativa al socialisme i el comunisme”.