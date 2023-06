El PP arriba a un acord amb Vox per governar en solitari a les Balears

PP i Vox han arribat a un acord per investir la candidata dels populars Marga Prohens nova presidenta del govern de les Illes Balears. Perquè Prohens es convertís en la líder de les illes calia que la força d’extrema dreta s’abstingués, i així ho han fet. Com a resultat d’aquest acord, el partit d’Abascal no entrarà al govern, però sí que guanyarà pes als consells insulars. Un pes que se suma al que ja van obtenir fa uns dies quan van aconseguir la presidència del parlament. Així doncs, entre les dues dretes s’han repartit el control dels òrgans i administracions de les Balears.

Un pacte que valoren com una necessitat per tal de fer fora l’antiga presidenta socialista i trencar amb la dinàmica de “polítiques separatistes a les illes”, segons valoren els populars. En aquest sentit, els de Feijoo assenyalen que l’acord aconseguit planteja un total de 110 mesures per revertir la tendència actual, uns punts que aborden temes com “la falta de llibertat lingüística, l’accés a l’habitatge, la baixada d’impostos, el suport a la família o la lluita contra la immigració il·legal”. Una de les condicions que han acordat els populars amb la ultradreta és que es comprometin a donar estabilitat al nou govern i que, per tant, no presentin durant tota la legislatura “una esmena a la totalitat”.

La presidenta del PP balear i candidata electa al Govern, Marga Prohens; el portaveu parlamentari del PP, Toni Costa; la líder de Vox a les Illes, Patricia de les Heras, i el candidat al Parlament, Jorge Campos, durant una reunió en el Parlament, a 5 de juny de 2023, a Palma, Mallorca, Balears (Espanya) / EP.

Un dels punts del pacte, també, consisteix a crear una Oficina de Garantia de la Llibertat Lingüística que substitueixi l’actual Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics, una oficina que consideren l’única funció que ha tingut per a la ciutadania és “servir com a instrument d’imposició lingüística i exclusió de l’espanyol”.

Vox dins els governs insulars

El pacte entre l’extrema dreta i els populars per investir Prohens no ha estat l’únic de les illes. Les direccions del Partit Popular de Mallorca i del PP de Menorca han aconseguit respectivament un acord pel qual Vox donarà suport a la investidura de Llorenç Galmés com a president del Consell mallorquí i a la de Dolfo Vilafranca com a president del menorquí. Les diferències respecte a la investidura de la presidència és que, en el cas dels governs insulars, Vox sí que entrarà dins el govern.