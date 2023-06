Presó i detencions per l’entramat d’extrema dreta que difon ‘fake news’

Aquest matí hi havia mambo, el titular del Jutjat Central d’Instrucció número 6 de l’Audiència Nacional, Joaquín Elias Gadea, havia citat com a investigats a l‘exjutge Fernando Presencia Crespo, Alberto Royuela Fernández, Santiago Royuela Samit, Juan Martínez Grasa, Lidia Reina Calvo, Alejandro Diges Benito i Álvaro Arteaga García. Noms relacionats amb la històrica extrema dreta. Tots havien de declarar per la seva relació i amb l’associació ACODAP, una entitat que teòricament recapta fons per investigar i lluitar la corrupció. Però la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil (UCO), després d’un any de perquisicions, ha convençut a l’instructor que aquesta associació és una estafa, utilitzant informació falsa sobre altes magistratures de l’Estat.

Finalment, no han comparegut Fernando Presencia Crespo, Lidia Reina Calvo, Alejandro Diges Benito i Álvaro Arteaga García motiu pel que s’ha demanat al jutge que dicti una ordre de recerca detenció per a la seva presentació al Jutjat instructor. Sí que han comparegut, però, Alberto Royuela Fernández, Santiago Royuela Samit i Juan Martínez Grasa. Després de la seva declaració i un cop s’ha celebrat la compareixença per decidir sobre la situació personal, el ministeri fiscal ha interessat la presó provisional comunicada i sense fiança dels anteriors. Finalment, Gadea ha ordenat la detenció i posada a disposició de Presencia i la presó dels tres que ha demanat el ministeri públic.

El jutge Presencia en una de les seves intervencions/ACODAP

Una plantilla per acusar a personalitats de l’Estat

Segons una resolució dictada per Gadea el passat divendres, a la que ha tingut accés El Món, els informes de la UCO acrediten la falsedat de la trama delictiva. El protocol era fàcil: atribuir comptes corrents i fons a l’estranger a diferents personalitats, molts magistrats del Tribunal Suprem. L’estudi de les metadades ha permès comprovar, segons el magistrat instructor, que els documents elaborats de dades d’un compte corrent, es tracta d’un document elaborat íntegrament per uns dels investigats, Alberto Royuela. A més, es pot comprovar, que és el mateix format d’extracte bancari aportat per l’entitat Morabanc per a altres persones i el mateix format usat per a altres informacions bancàries d’altres entitats.

La UCO assenyala al seu informe que el format és el mateix amb independència de l’entitat bancària que l’emeti, sense que en aquest document aparegui ni el segell de l’entitat ni el correu electrònic, número de telèfon o adreça postal. “La troballa d’aquesta evidència ens situa davant d’una “plantilla” o “model” en format “Word” creats per fabricar els documents bancaris que s’acompanyen a les denúncies on s’imputa a diferents persones la titularitat de dipòsits en entitats bancàries situades a paradisos fiscals”, indica. En la seva interlocutòria de presó dictada avui, Gadea repeteix els arguments i recorda que la base de tot plegat era presentar “denúncies falses i guanyar diners mitjançant aportacions de persones que creuen estar lluitant contra la corrupció”.

L’ordre de detenció de Fernando Presència dictada pel jutge Gadea/QS

Una munió de delictes

Segons el jutge hi ha una munió de delictes atribuïbles a l’entramat d’ACODAP en una primera qualificació jurídica. Així entenen que hi ha delictes contra l’honor, de l’art. 205 i següents del Codi Penal; delicte contra les altes institucions de l’Estat previst a l’art. 504 del Codi Penal; delictes d’organització criminal o grup criminal de lart. 570 bis o 570 ter del Codi Penal per a la comissió dels delictes anteriors; a més d’estafa agreujada de l’art. 248 en relació amb el 250.5è del Codi Penal o delicte d’apropiació indeguda agreujada de l’art. 251 pel que fa a l’art. 250.5è del Codi Penal, delictes de falsedat dels arts 390 i ss CP, delicte d’associació il·lícita de l’art. 515 del Codi Penal en relació amb l’art. 517 del Codi Penal. El risc de fuga o la destrucció de proves és l’argument del jutge per decretar la presó i l’ordre de detenció.