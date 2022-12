Revolta dels fiscals contra el jutge estrella de l’Audiència Nacional

A Manuel Garcia Castellón, el titular del jutjat central d’instrucció número 6 de l’Audiència Nacional, se li ha obert un front inesperat amb la fiscalia. El jutge instructor de la macrocausa Tandem –sobre les actuacions del comissari d’intel·ligència i comandament destacat de la policia patriòtica José Manuel Villarejo– i de l’Operació Kitchen ha patit una reprovació pública per part de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), una de les associacions més influents dels integrants del ministeri públic espanyol. Tot arran de l’arxiu de la peça separada que investiga l’exsecretària general del PP i exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, i del recurs que va interposar la fiscalia.

El passat 30 de novembre, el magistrat va tornar a desestimar el recurs tant de les acusacions populars –el PSOE– com del ministeri fiscal. En la seva interlocutòria, García Castellón acusava el ministeri públic de “frau processal” per intentar forçar-lo a obrir una altra peça separada sobre el paper de Cospedal en el cas de l’espionatge a Luis Bárcenas. La UPF ha emès un comunicat en què “desaprova” les manifestacions del jutge instructor i l’acusen “d’excedir de molt el respecte que mereix la seva actuació”.

Una peça mirall

En la seva resolució, García Castellón assenyalava que la petició d’obertura d’una peça d’investigació era tant com reclamar una “peça mirall”. Una proposta que defineix com a “més propera a la figura del frau de llei que a la funció del ministeri públic”. En aquest marc, el jutge recordava que la fiscalia té entre les seves funcions exercir l’acció penal contra les persones que, segons el seu criteri, hagin comès delictes i que aquestes accions les pot exercir mitjançant la interposició d’una denúncia o una querella. D’aquí que també retregui a la fiscalia que faci costat a les peticions del recurs del PSOE, que descriu com a “protoprocessal” perquè és del propi interès del partit polític.

Àudios de Villarejo que el jutge menysprea

En la mateixa línia, García Castellón replicava al ministeri públic que, si veia indicis de comissió de delictes per part de Cospedal, els havia de concretar en el seu escrit i “presentar una querella fonamentant la seva imputació”. De fet, fiscalia aportava els àudios de les converses de Cospedal amb Villarejo sobre l’Operació Kitchen i l’espionatge a l’extresorer del PP. Uns àudios que el jutge desqualifica assegurant que “se’n desconeix l’origen, la circumstància i el context”. En definitiva, que considera que el ministeri públic no aporta res de nou que li faci repensar l’arxiu de la investigació contra Cospedal. “Els nous àudios fan constants referències al coneixement i seguiment del desenvolupament de l’Operació Kitchen per part de Cospedal i Mariano Rajoy Brey”, al·legava la fiscalia. Un argument que el jutge menysprea.

Reprovació dels fiscals

La Unió Progressista de Fiscals no ha trigat a reaccionar contra els termes utilitzats per García Castellón. En un comunicat, l’associació de fiscals “desaprova les manifestacions del magistrat” perquè “en l’exercici de la seva activitat jurisdiccional, ha desqualificat públicament el treball realitzat per la fiscalia anticorrupció”. “La desafortunada frase”, continua el comunicat en referència al “frau de llei”, “excedeix de molt el respecte que mereix la nostra actuació en el procés com a garant de la legalitat i col·loca el magistrat fora de la normal cortesia institucional cap el ministeri fiscal que, integrat en el poder judicial, actua en el marc de l’estat de dret sota els exclusius principis de legalitat i imparcialitat”.

D’aquesta manera, la UPF fa costat a la fiscalia anticorrupció, que sosté la implicació de Cospedal i Rajoy en el cas Kitchen, l’operació de la policia patriòtica orquestrada per recuperar els papers de la comptabilitat B del Partit Popular a mans del seu tresorer Luis Bárcenas. La fiscalia entenia que els nous àudios publicats, en aquesta ocasió per el diari El País, donaven cobertura a reobrir la investigació. Ara amb aquest arxiu, la darrera paraula la tindrà la sala d’apel·lacions de l’Audiència Nacional.