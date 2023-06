Aragonès demana un bloc ferm per a la defensa dels drets LGTB

Amb motiu del Dia Internacional per a l’Alliberament LGBTI, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, demana formar un bloc ferm i “no retrocedir” davant la defensa dels drets LGTBI davant les “onades reaccionàries de l’entorn” que amenacen el col·lectiu: “És un dia excel·lent per recordar coses òbvies, com el dret a tenir una vida plena de totes les persones independentment de la condició, orientació o identitat social”. Aquestes han estat les declaracions del President durant l’acte institucional que han celebrat aquest matí, un acte on han anunciat que es crearà un memorial del col·lectiu que se sumarà als diversos espais de “memòria històrica” que ja té el Govern.

En un acte que ha començat desplegant a banda i banda de la plaça de Sant Jaume la bandera del col·lectiu, Aragonès acompanyat de la consellera d’Igualtat i Feminisme, Tània Verge i la presidenta del Parlament de Catalunya, Anna Erra, ha volgut reivindicar el caràcter de lluita de Catalunya envers la LGTB-fòbia. Tot i que consideren que són “un primer bastió de defensa” dels drets del col·lectiu, admeten que és una qüestió en la qual cal seguir lluitant. En aquest sentit, Verge ha volgut posar especial èmfasi en els discursos d’odi “que trempen en les institucions” -fent referència a l’auge de l’extrema dreta- i en la importància de defensar els drets per tal d’evitar que hi hagi un “bri de LGTB-fòbia“.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge, durant l’acte institucional del dia de l’Orgull LGTBI+ / ACN

Augment de violència contra el col·lectiu

Segons les dades publicades pels Mossos d’Esquadra amb motiu del Dia Internacional de l’Orgull per a l’alliberament LGBTI+, en els tres primers mesos de l’any la policia catalana ha rebut 70 denúncies, gairebé un 90% més que en el mateix període del 2022. Segons expliquen des dels Mossos, la major part de les violències que ha rebut el col·lectiu en el primer trimestre han estat agressions, amenaces i coaccions. La policia catalana ha detingut un total de 96 persones com a responsables d’aquests actes delictius, dels quals la major part dels detinguts eren homes.