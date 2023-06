L’LGTBI-fòbia es dispara a Catalunya: 70 denúncies i 96 detinguts en tres mesos

La LGTBI-fòbia s’ha disparat a Catalunya en el primer trimestre de l’any. Segons les dades publicades pels Mossos d’Esquadra amb motiu del Dia Internacional de l’Orgull per a l’alliberament LGBTI+, en els tres primers mesos de l’any la policia catalana ha rebut 70 denúncies, gairebé un 90% més que en el mateix període del 2022. Fonts dels Mossos han explicat que els delictes més denunciats són les agressions, les amenaces i les coaccions i que en aquests tres mesos han detingut o investigat 96 persones, de les quals 66 són homes i 30 són dones.

Durant el primer trimestre de l’any fins a 133 persones han estat víctimes d’LGTBI-fòbia, una xifra que gairebé triplica les 54 persones que van denunciar agressions homòfobes durant els tres primers mesos del 2022. Durant tot l’any passat, 390 persones van ser víctimes d’odi i discriminació per LGTBI-fòbia i 317 van ser detingudes o investigades –247 homes i 70 dones–, segons les xifres que publiquen els Mossos d’Esquadra. La policia catalana ha multiplicat la seva activitat de conscienciació i durant el primer trimestre han fet 141 xerrades a les quals han assistit gairebé 3.500 persones.

Imatge d’arxiu de dues persones amb una bandera LGTBI el dia del Pride / Europa Press – David Zorrakino

Els Mossos mantenen contacte directe amb organismes, administracions, associacions, ONG i altres entitats per intercanviar informació i conèixer de primera mà les seves demandes i inquietuds per millorar l’actuació policial. També han establert una coordinació permanent amb la Fiscalia de Delictes d’Odi i Discriminació de Catalunya. La policia catalana disposa d’una oficina especialitzada per aquest tipus de delictes i ha fet una crida a denunciar totes les agressions per visibilitzar la xacra social de l’LGTBI-fòbia i acabar amb la impunitat dels agressors.

Catalunya, en alerta per l’ascens de l’extrema dreta

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha alertat que “continuar lluitant” contra les “posicions reaccionàries que estan sorgint arreu” per l’ascens de l’extrema dreta. En una trobada aquest dimarts amb una seixantena de persones al pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat, Aragonès ha fet una crida a tota la societat per enfortir complicitats entre administracions, entitats i ciutadania per lluitar contra l’LGTBI-fòbia. “Si avui hem pogut avançar a Catalunya és perquè hi ha hagut una combinació de moviment social, d’un moviment d’alliberament que des de fa 50 anys és actiu al nostre país”, ha dit.