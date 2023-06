Els sindicats d’educació convoquen una vaga el 6 de setembre

Tres sindicats d’educació amb molt pes al sector, USTEC, La Intersindical i CGT, han convocat per sorpresa una vaga el pròxim 6 de setembre, coincidint amb l’inici de curs. Amb el lema ‘No comencem el curs amb normalitat’ han cridat a la vaga i han amenaçat amb un inici de curs caòtic. Així, la nova consellera d’Educació, Anna Simó, haurà d’intentar arribar a un acord que eviti aquesta nova jornada de vaga ara que les coses semblaven més calmades al sector educatiu. Els sindicats oferiran aquest dijous una roda de premsa a les portes del Parlament per explicar els motius de la vaga, tot i que els punts principals són els següents.

Defensar l’escola pública de qualitat i en català.

Defensar dels drets de les persones treballadores dels centres educatius.

Forçar la nova conselleria a encetar una etapa de diàleg i negociació amb la part social.

Demanar a la nova consellera que escolti i valori els treballadors dels centres educatius

Per la seva banda, UGT rebutja sumar-se a la convocatòria de la vaga perquè considera que convé “seure, negociar, escoltar i proposar” mesures a la conselleria abans d'”afegir llenya al foc”. Per això, asseguren que no s’afegiran a la convocatòria “preventiva” d’USTEC, CGT i La Intersindical. “La nostra és una política de recerca de solucions al conflicte”, conclou el sindicat.

Simó es compromet a treballar per recuperar la confiança dels sindicats

Aquest dimarts, en el context del ple monogràfic sobre educació, la consellera Anna Simó es va comprometre a treballar per recuperar la sintonia amb els sindicats i la comunitat educativa. Amb un to molt conciliador que va mantenir al llarg del seu discurs, Simó va establir les línies de treball per als pròxims dos anys al capdavant de la conselleria i es va comprometre a recuperar l'”estabilitat”. “Hem de propiciar un diàleg que sumi, perquè a l’educació no li van bé les confrontacions absurdes”, va assegurar la consellera.

Ara bé, Simó no ho tindrà fàcil per reconduir les relacions amb la comunitat educativa i, especialment, amb els sindicats educatius, donat el nivell de crispació que es va assolir amb el lideratge de Josep Gonzàlez Cambray. Prova d’això és el fet que només fa quinze dies que va assumir el càrrec i els sindicats ja han convocat la primera jornada de vaga del pròxim curs.