Els líders europeus busquen unir-se en suport a Ucraïna

Els caps d’estat i de govern de la Unió Europea es reuniran aquest dijous i divendres en una cimera a Brussel·les on buscaran mostrar un front d’unitat i suport a Ucraïna. Una cimera que anirà molt marcada pels esdeveniments que es van viure a Rússia aquest cap de setmana passat amb l’intent de rebel·lió del Grup Wagner. De fet, el primer tema que abordaran en aquesta trobada internacional és com mantenir el suport. Kíiv entenent el context de divisions internes que travessa Rússia. Val a dir, però, que la qüestió que envolta el grup de mercenaris no està prevista per tractar durant la trobada, tot i que fonts comunitàries asseguren que “serà l’elefant de la sala”, és a dir, que no tindria cap sentit no posar-ho sobre la taula.

En referència a aquest tema, el president del Consell Europeu, Charles Michel, apuntava el següent: “La nostra unitat irrompible contrasta la desunió a Rússia mostrada pels esdeveniments d’aquest cap de setmana”. En aquesta cimera, el grup dels 27 també posaran sobre la taula el debat sobre utilitzar els actius russos congelats per a la reconstrucció d’Ucraïna. És un tema que aixeca dubtes entre les diferents veus d’Europa, sobretot en qüestions legals dins de la Unió Europea. En aquest sentit, fonts comunitàries assenyalen que la qüestió avança lenta perquè s’ha de fer “col·lectivament” amb el G-7, un grup que consideren “clau”.

En aquest sentit, també, des d’Europa afegeixen que aquest tema és especialment polèmic per com poden reaccionar els grups inversors i fer que es replantegin els seus posicionaments.

Foto de família de la cimera informal de la UE en una imatge d’arxiu / Europa Press

Debat migratori

El segon punt en el qual se centrarà la cimera europea és la migració, en concret la firma del memoràndum amb Tunísia per a un paquet d’ajudes. Un document que estava previst per aprovar abans de la celebració de la cimera, però que no s’ha acabat aprovant. Aquesta proposta impulsada per la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, pretén que Tunísia freni l’arribada de migrants al territori de la comunitat europea. Aquest, però, no serà l’únic punt a abordar en relació amb aquesta qüestió. Segons afirmen fonts comunitàries, per la cimera haurien rebut una desena de peticions de diversos països en les que demanen que es trobin “solucions innovadores” per encarar aquesta qüestió