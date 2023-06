Los líderes europeos buscan unirse en apoyo a Ucrania

Los jefes de estado y de gobierno de la Unión Europea se reunirán este jueves y viernes en una cumbre en Bruselas donde buscarán mostrar un frente de unidad y apoyo a Ucrania. Una cumbre que irá muy marcada por los acontecimientos que se vivieron en Rusia este fin de semana pasado con el intento de rebelión del Grupo Wagner. De hecho, el primer tema que abordarán en este encuentro internacional es como mantener el apoyo. Kiev entendiendo el contexto de divisiones internas que travesía Rusia. Justo es decir, pero, que la cuestión que rodea el grupo de mercenarios no está prevista para tratar durante el encuentro, a pesar de que fuentes comunitarias aseguran que «será el elefante de la sala», es decir, que no tendría ningún sentido no ponerlo sobre la mesa.

En referencia a este tema, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, apuntaba el siguiente: «Nuestra unidad irrompible contrasta la desunión en Rusia mostrada por los acontecimientos de este fin de semana». En esta cumbre, el grupo de los 27 también pondrán sobre la mesa el debate sobre utilizar los activos rusos congelados para la reconstrucción de Ucrania. Es un tema que levanta dudas entre las diferentes voces de Europa, sobre todo en cuestiones legales dentro de la Unión Europea. En este sentido, fuentes comunitarias señalan que la cuestión avanza lenta porque se tiene que hacer «colectivamente» con el G-7, un grupo que consideran «clave».

En este sentido, también, desde Europa añaden que este tema es especialmente polémico por cómo pueden reaccionar los grupos inversores y hacer que se replanteen sus posicionamientos.

Foto de familia de la cumbre informal de la UE en una imagen de archivo / Europa Press

Debate migratorio

El segundo punto en el cual se centrará la cumbre europea es la migración, en concreto la firma del memorándum con Túnez para un paquete de ayudas. Un documento que estaba previsto para aprobar antes de la celebración de la cumbre, pero que no se ha acabado aprobando. Esta propuesta impulsada por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, pretende que Túnez frene la llegada de migrantes en el territorio de la comunidad europea. Este, pero, no será el único punto a abordar en relación con esta cuestión. Según afirman fuentes comunitarias, por la cumbre habrían recibido una decena de peticiones de varios países en las que piden que se encuentren «soluciones innovadoras» para encarar esta cuestión