El cap d’investigació del cas Buch assenyala l’escorta de Puigdemont per ser independentista

El judici contra l’exconseller d’Interior, Miquel Buch, i el sergent dels Mossos d’Esquadra, Lluís Escolà, ha començat aquest matí a la secció segona de l’Audiència de Barcelona. Una vista on tots dos, arran d’una denúncia fiscalia de Ciutadans, s’hi juguen una acusació del ministeri fiscal de 6 anys de presó per a l’exconseller i 4 anys i mig per al sergent. El fiscal del cas opina que tots dos van cometre un delicte de prevaricació administrativa i un altre de malversació de fons públics. Però, les primeres testificals han mostrat el veritable motiu del judici, acusar Escolà de ser un escorta a l’ombra del president Carles Puigdemont amb el permís de Buch, així com les seves posicions independentistes.

L’estrella de l’estrada de la primera jornada ha estat el cap de la investigació contra el sergent -no, tant contra el conseller Buch- l’intendent Toni Rodríguez que va ser defenestrat de cap de la poderosa Comissaria d’Investigació Criminal a dirigir la comissaria de Rubí. De fet, ho ha volgut remarcar abans de començar la seva testifical. Rodríguez s’ha mostrat força ressentit i del primer moment ha volgut emfatitzar al fiscal i al tribunal que Escolà és “independentista” i tenia molta confiança amb el president Puigdemont. A les preguntes de les defenses, el president de la sala, el magistrat José Carlos Iglesias, ha hagut de deixar clar que no tindria en compte ni les valoracions ni les opinions del testimoni.

Ballesta, “vehement”

En la seva declaració, l’intendent Rodríguez, cap de la Unitat Central Anticorrupció, amb un evident ressentiment, ha carregat els neulers contra les tasques d’assessor que portava a terme Escolà com a càrrec de confiança de Buch. Fins i tot, ha estranyat al fiscal i a la sala quan ha començat a explicar que va obtenir informació del cap d’escortes perquè “era amic seu” i coincidien al Complex Egara, la seu dels Mossos. Rodríguez ha ressaltat que Escolà tenia “idees independentistes” i així ho expressava a les xarxes socials i “tothom ho sabia” i un alt grau de confiança i “afinitat” amb el president Puigdemont.

Així ha detallat fil per randa la macroinvestigació que va portar a terme contra Escolà, i amb ordres directes de la Prefectura, amb el benentès que havia deixat en evidència el cos de Mossos d’Esquadra per haver estat dels pocs que havia complert amb la feina encomanada, protegir el president fins a l’exili. Rodríguez ha relatat que l’exalcalde de Girona i exdelegat d’Interior a Girona Albert Ballesta va arribar a trucar amb “vehemència” a l’aleshores cap dels Mossos sota el 155, el comissari Ferran López, per concedir una excedència a Escolà, cosa que López va denegar. Escolà va agafar la baixa i mai va anar a treballar al seu nou destí a Martorell.

Escolà i Buch, en un moment del judici/ACN

Informes amb faltes d’ortografia

Mentrestant, Escolà que ja està apartat del cos, i el conseller Buch, se’l miraven asseguts en la cadira dels acusats. Però, al torn de les defenses, ha estat el més interessant. El president de la sala ha hagut de sortir diverses vegades a fer entendre a les lletrades Judit Gené i Isabel Elbal, que ja havia entès el biaix de la declaració de l’intendent i que era feina del tribunal destriar els sentiments i les opinions dels fets. Ha estat en aquest punt on ha emergit un dels punts més espectaculars del judici. En concret, quan l’intendent ha vist com la lletrada Gené llegia part de la valoració de l’intendent dels informes d’Escolà que havia fet com a càrrec de confiança. “Vostè diu que els informes d’Escolà no són ni de treball de batxillerat… però ho diu amb un informe de 16 línies amb 12 faltes d’ortografia i gramaticals”, li ha retret. Un altre cop el president de la sala ha sortit al rescat de l’intendent que només rebia mostres de suport de la vella guàrdia de Mossos que van estar molt a gust amb el 155.

L’intendent Toni Rodríguez ha afirmat que Lluís Escolà va ajudar Puigdemont a marxar a Bèlgica i després va enllaçar baixes, permisos i vacances per no tornar a fer de mosso. Precisament, aquesta ajuda ha estat una qüestió recurrent durant la vista fins que el president de sala ha tallat les mencions. “Aquest no és el fet delictiu que es jutja”, ha assenyalat. Un sotscap de Rodríguez ha seguit el relat del seu excap i també han testificat dos escortes per dir que a vegades, han fet d’escorta, sense arma. Hi ha hagut moments surrealistes com ara que un exescorta assegurava que les imatges d’Escolà amb Puigdemont es veia que tenia posat “d’escorta”. “I no podria ser perquè fa 20 anys que és escorta?”, ha preguntat Gené. El president del Tribunal ha tornat a aparèixer per asserenar els ànims. Ha tancat la vista l’exdirectora general de Funció Pública Pilar Sorribas, que ha avalat el nomenament d’Escolà com a càrrec de confiança. Demà, nous testimonis.