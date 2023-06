Lukaixenko confirma que el líder del grup Wagner ja és a Bielorússia

Rússia ha viscut un dels episodis més estranys des que ha començat la guerra. Aquest passat dissabte la tensió al país va escalar ràpidament degut a la marxa del grup de mercenaris Wagner revelats cap a Moscou. Una marxa, però, que es va veure interrompuda a quarts de vuit del vespre -hora catalana- el seu líder, Ievgueni Prigojin, va posar fi a la rebel·lió gràcies a la intervenció del president bielorús, Alexsander Lukaixenko. Una de les condicions a les quals van arribar perquè Prigojin deixes estar la seva croada i retrocedís era que es retiressin totes les causes penals que Putin havia imposat sobre el grup Wagner, i que es poguessin exiliar amb “total seguretat” a Bielorússia.

Després d’uns dies d’incertesa sobre on es trobava de Prigojin després de la revolta, Lukaixenko ha confirmat aquesta mateixa tarda que el líder del grup Wagner s’ha exiliat sense problemes a Bielorússia. El president que va exercir de mediador ha assegurat a través d’unes declaracions que Prigojin ha rebut “totes les garanties de seguretat” necessàries perquè pogués exiliar-se sense problemes, tal com havien acordat amb el president rus. Tot i les seves declaracions, no consta cap aparició en públic del líder del grup Wagner a hores d’ara.

Mercenaris del grup Wagner / EP

Les úniques informacions que han transcendit del cap dels mercenaris són l’àudio que va difondre ahir en el qual explicava els motius que el van dur a emprendre aquestes accions contra Putin. En aquest sentit, Prigojin explicava que la seva intenció no era “derrocar el govern elegit democràticament”, sinó “mostrar les mancances de seguretat” de Putin. Unes mancances que van quedar constatades.

Acollir als homes de Prigojin

La situació segueix sent incerta per a tots els homes del grup Wagner que van participar de la revolta. En aquest sentit, una de les opcions que els ha donat Putin aquest matí és exiliar-se a Bielorússia com el seu líder. Lukaixenko explica que està obert a acollir durant un temps tots els homes que ho necessitin, però que en cap moment permetrà que es creï un campament dels mercenaris en territori bielorús.